El tiempo en Tucumán seguirá inestable y se esperan lluvias por la tarde

La mínima de hoy fue de 24 °C. El cielo mayormente cubierto. El pronóstico para el inicio de la semana.

El tiempo en Tucumán seguirá inestable y se esperan lluvias por la tarde ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables en la provincia y, para hoy, el pronóstico del tiempo anuncia otra jornada calurosa, con una elevada humedad y con tormentas a partir de la tarde. La máxima rondaría los 32 °C.

Las primeras horas del miércoles fueron agradables, con una temperatura mínima de 24 °C, aunque con una humedad que superó el 90%. La nubosidad rondó el 60% mientras que la visibilidad fue de alrededor de ocho kilómetros. 

La nubosidad seguirá siendo alta y para el mediodía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura media de 29 °C, con una humedad cercana al 80%. Los vientos serán suaves desde el sector este.

A partir de la siesta se espera que los frentes de tormentas lleguen a la capital desde el sur de la provincia y provoquen precipitaciones aisladas. La temperatura máxima llegará a 32 °C, aunque la sensación térmica alcanzará los 38 °C. 

Con la caída de la tarde la temperatura comenzará a bajar y para la noche se anuncia cielo cubierto y una media de 27 °C. La humedad se sostendrá por encima del 85%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían el resto de la semana, provocando un leve descenso de la máxima para mañana (30°C), que será sostenido durante el viernes (27 °C) y el sábado (26 °C). Con un fin de semana pasado por agua, el cielo podría comenzar a despejarse recién el próximo martes. 

