El tiempo en Tucumán seguirá inestable y se esperan lluvias por la tarde

Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían el resto de la semana, provocando un leve descenso de la máxima para mañana (30°C), que será sostenido durante el viernes (27 °C) y el sábado (26 °C). Con un fin de semana pasado por agua, el cielo podría comenzar a despejarse recién el próximo martes.