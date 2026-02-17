Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

A pesar de esto la pareja sigue junta y hace más de treinta años están casados

La panelista fue directa al explicar por qué sigue eligiendo a su esposo después de tantos años juntos y tras haber atravesado situaciones públicas de infidelidad. Yanina sostuvo que la clave es el proyecto de vida que construyeron juntos: “Porque somos una familia. Yo creo en los vínculos para toda la vida. Soy supertradicional, el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso, es mi compañero de vida. ¿Que me ha sido infiel? Sí, creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Yo no creo en la fidelidad y esto no estoy diciendo ni que tengo una pareja abierta. Uno elige qué perdonar y qué no. Hay pelotudeces que es un polvo que lo puedo perdonar y por ahí otras cosas no”.