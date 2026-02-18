Ibsen y Casa de muñecas: cuando la literatura se anticipa a la clínica

La medicina contemporánea ha documentado, además, que el estrés crónico no elaborado se asocia a disfunción autonómica, inflamación sistémica de bajo grado y aumento del riesgo cardiovascular. No resulta sorprendente que la falta de coherencia entre la vida vivida y la vida deseada termine expresándose en el cuerpo. Ibsen no disponía de este conocimiento fisiopatológico, pero intuyó con notable precisión que no existe equilibrio posible cuando la subjetividad queda subordinada de manera permanente al mandato externo. Clínicamente, puede afirmarse que cuando la subjetividad queda subordinada de modo crónico al mandato externo, la adaptación deja de ser saludable y adquiere costo psíquico y orgánico.