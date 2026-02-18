Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: mezquindades
18 Febrero 2026

Hagamos un ejemplo simple. Una PyME lava y procesa cinco latas de arvejas por mes. Los meses pasados, por la caída de ventas solo vendieron cuatro. En este año, calculan que venderán tres. ¿Alguien piensa que tomarán más personal o mejorarán los sueldos gracias a la nueva ley laboral? Nada dice la nueva ley de mejorar los ingresos para poder aumentar las ventas, la recaudación y la economía en general. A mejores ingresos mayores ventas para todos. Ese círculo virtuoso no se da en Argentina. Sí el mediocre de achicar y achicar para seguir achicando. Por eso es esencial  un acuerdo entre gobierno, empresas y trabajadores, que cambie la caída libre del país. Ninguna ley lo va a lograr, si algunos empresarios puedan ahorrarse unos pesos lo van a hacer. Se necesita un gran acuerdo para relanzar el país hacia su crecimiento. Menos mezquindades y mediocridad y más grandeza por el bien de todos.

Esteban Tortarolo                                                                 

etortarolo@gmail.comr

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
1

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
2

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
3

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
4

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Supuestos narcotraficantes: once muertos en ataques de Estados Unidos
5

Supuestos narcotraficantes: once muertos en ataques de Estados Unidos

Amaicha del Valle: no hubo diálogo tras la polémica por las dos Pachamamas
6

Amaicha del Valle: no hubo diálogo tras la polémica por las dos Pachamamas

Más Noticias
¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios