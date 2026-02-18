Cartas de lectores: mezquindades

Hagamos un ejemplo simple. Una PyME lava y procesa cinco latas de arvejas por mes. Los meses pasados, por la caída de ventas solo vendieron cuatro. En este año, calculan que venderán tres. ¿Alguien piensa que tomarán más personal o mejorarán los sueldos gracias a la nueva ley laboral? Nada dice la nueva ley de mejorar los ingresos para poder aumentar las ventas, la recaudación y la economía en general. A mejores ingresos mayores ventas para todos. Ese círculo virtuoso no se da en Argentina. Sí el mediocre de achicar y achicar para seguir achicando. Por eso es esencial un acuerdo entre gobierno, empresas y trabajadores, que cambie la caída libre del país. Ninguna ley lo va a lograr, si algunos empresarios puedan ahorrarse unos pesos lo van a hacer. Se necesita un gran acuerdo para relanzar el país hacia su crecimiento. Menos mezquindades y mediocridad y más grandeza por el bien de todos.