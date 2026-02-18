Secciones
Cartas de lectores: recuerdo del arquitecto Astudillo
18 Febrero 2026

Por esta prestigiosa columna quiere recordar al inolvidable arquitecto Eduardo Arturo Astudillo de cuyo fallecimiento se cumplirán tres años el 26/02. En los años 1980 al 1995 muchos en el sur tucumano tuvimos la suerte de conocerlo y compartir su arte de construir conduciendo a gente con sencillez y humildad, representando técnicamente su profesión en una constructora. Desarrolló su profesión en complejos habitacionales desde La Cocha, Alberdi, Los Sarmientos y Aguilares, colaborando en forma ad honorem con el colegio IUMA; fundó las bases del complejo polideportivo y refaccionó un sanatorio cooperativo; al noroeste de la ciudad de Concepción construyó el Barrio Pedro Riera. Su inquietud cultural trajo al municipio concepcionense al Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Prof. Atilio Billone, para que dictara charlas literaria de distintos escritores, reactivándose la bohemia con muestras y exposiciones culturales en los paseos públicos. El arquitecto en sus breves descansos recopiló la historia del Ingenio Santa Ana y su gente; lo mismo hizo con el pueblo histórico de Villa de Medinas. Con la actividad constructora y su profesión de docente nos dejó su buen ejemplo.

Pedro Pablo Castaño

Calle Las Palmeras - Barrio Perón - Concepción

