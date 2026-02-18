La polémica en la fiesta de la Pachamama

Caillou dijo que el conflicto que hoy atraviesa a la comunidad no se originó en la ceremonia sino en un proceso electoral anterior que considera irregular; que el Consejo de Ancianos que organizó la elección actuó al mismo tiempo como junta electoral y como espacio que buscaba la reelección y que por ese motivo, indicó, el proceso fue judicializado. Aclaró que su presentación ante la Justicia no tiene como objetivo que se lo proclame cacique. Luego explicó, que al no poder ejercer su derecho a defensa, se convocó a una asamblea extraordinaria en la que participaron más de 740 comuneros, lo cual, añadió, está contemplado en la Constitución indígena.