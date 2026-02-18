La polémica en la fiesta de la Pachamama

Tensiones que llevan bastante tiempo en Amaicha quedaron en evidencia en esta fiesta de la Pachamama, cuando la misma referente dijo a LA GACETA que el delgado comunal había intentado imponer “una Pachamama paralela”. Ella misma dijo que ese propósito había sido descartado, así como el comisionado aseguró que “jamás se intentó poner otra Pachamama ni nada parecido”. Pero ambos dejaron en claro que hay una tirantez en las relaciones dentro de la comunidad de la localidad vallista que sale a la luz cada vez que hay eventos en los que Amaicha se destaca.
En esta ocasión la reelecta Pachamama, María Eva Pastrana, dijo que el actual delegado, Paul Caillou, había organizado una asamblea paralela, se autoproclama cacique y había pretendido nombrar otra representante de la comunidad, lo cual no llevó a cabo “para que no hubiera violencia”. Pero, “violó la Constitución interna de la comunidad” y desde las elecciones comunitarias que tuvieron lugar en mayo, conviven dos estructuras: la reconocida por la comunidad y otra impulsada por el delegado, con su propio Consejo de Ancianos.
Caillou dijo que el conflicto que hoy atraviesa a la comunidad no se originó en la ceremonia sino en un proceso electoral anterior que considera irregular; que el Consejo de Ancianos que organizó la elección actuó al mismo tiempo como junta electoral y como espacio que buscaba la reelección y que por ese motivo, indicó, el proceso fue judicializado. Aclaró que su presentación ante la Justicia no tiene como objetivo que se lo proclame cacique. Luego explicó, que al no poder ejercer su derecho a defensa, se convocó a una asamblea extraordinaria en la que participaron más de 740 comuneros, lo cual, añadió, está contemplado en la Constitución indígena.
El contexto de tensiones arrastra, además, otros episodios, como el vivido hace un año, en los momentos previos a la elección de la Pachamama, cuando hubo denuncias de que se había excluido a la comunidad de la participación en las actividades de la fiesta -hubo un fuerte conflicto de roles- y debates sobre el viaje de la Pachamama 2024 a Cosquín. En los meses siguientes quedó apaciguada la tirantez hasta mayo, cuando fueron los comicios en la comunidad.
Todo esto hizo recordar episodios vividos en otros tiempos, que mostraron las dificultades para que funcionen las instituciones en la comunidad originaria, así como en la delegación comunal, que deberían esta adecuadamente coordinadas para beneficio de todos. Al contrario, en este último año ha quedado en evidencia que no sólo se ha llegado a extremos de alta tensión sino que se han traspasado los límites, a tal punto que hay una cuestión judicializada que requiere que se definan cuanto antes a fin de que las cosas queden claras.
Correspondería que, vista esta situación de que en cada momento importante de la comunidad afloran los conflictos, se abran y profundicen los canales de diálogo y que la Justicia responda cuanto antes para evitar que crezcan estos conflictos. “Esta celebración le pertenece a la comunidad originaria; el gobierno del estado no es que no queramos compartir, pero no que tomen decisiones ellos, porque vamos perdiendo la cultura y la ancestralidad al imponernos qué hacer”, expresó la nueva Pachamama.