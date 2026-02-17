Carnaval 2026: viajaron 3 millones de turistas, pero el gasto por persona cayó 7,7%

El Carnaval 2026 en Argentina dejó una postal ambigua para el sector turístico: récord de movimiento, pero menor consumo individual. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de personas durante el fin de semana largo, un 7,2% más que en 2025.
Sin embargo, el gasto diario promedio por turista fue de $111.605, lo que representó una caída real del 7,7% frente al mismo período del año pasado.
Récord de viajeros en el fin de semana largo
El primer feriado largo de 2026 se convirtió en el más convocante para esta fecha desde la restitución del feriado de Carnaval. La cifra de 3 millones de turistas marcó un hito en términos de movilidad interna.
La estadía promedio se extendió levemente hasta los 3 días, favorecida por promociones agresivas en hotelería y transporte aéreo que apuntaron a sostener la ocupación en un contexto económico desafiante.
El “turista gasolero”: más viajes, menos consumo
El informe de CAME destacó un cambio en el comportamiento del consumidor: el deseo de viajar se mantuvo firme, pero el presupuesto destinado a gastronomía, compras y actividades complementarias se redujo.
Los destinos más elegidos fueron aquellos con promociones y propuestas gratuitas o de bajo costo. Ciudades tradicionales como Gualeguaychú, Tilcara y Corrientes registraron ocupación casi plena, aunque con un visitante más austero.
En la Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 83%, impulsada por eventos masivos como el show de Bad Bunny en el estadio de Club Atlético River Plate y el festival Ultra Buenos Aires.
Sin embargo, fuera de estos espectáculos internacionales, el comercio minorista y la gastronomía barrial no mostraron el mismo dinamismo.
Gasto por región: dónde se consumió más en Carnaval 2026
Litoral
En Entre Ríos, ciudades como Gualeguaychú y Federación operaron con ocupación casi total. El gasto promedio diario fue de $107.525 por turista.
Norte argentino
En Jujuy, destinos como Tilcara y Humahuaca impulsaron el consumo durante los rituales de desentierro del carnaval. El gasto promedio diario alcanzó los $123.708, el más alto del relevamiento.
En contraste, Chaco y Misiones (fuera del enclave de Iguazú) registraron promedios más bajos, entre $44.000 y $77.000, reflejando un perfil de visitante de cercanía y menor poder adquisitivo.
Cuyo y Patagonia
Mendoza combinó enoturismo y festejos tradicionales, mientras que en San Luis el gasto promedio fue de $83.917 por jornada.
En Río Negro, destinos como Las Grutas y Bariloche lograron ocupación cercana al 100%. Allí, la extensión de estadías ayudó a compensar la caída del gasto diario individual.
Qué muestra el dato clave del Carnaval 2026
El balance deja una conclusión clara: el argentino sigue viajando, pero ajusta el bolsillo. El volumen crece, pero el consumo por persona cae.
Para el sector turístico y comercial, el desafío será sostener ocupación sin depender exclusivamente de promociones que erosionen la rentabilidad.
El dato del 7,7% de caída real en el gasto diario es una señal concreta de que la recuperación del consumo aún no acompaña la voluntad de viajar.