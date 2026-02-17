Fortalecé tu espalda y reducí el dolor lumbar con estos tres ejercicios efectivos

La atrofia muscular, principal causa de los dolores de espalda

En el caso de los dolores lumbares, muchos se deben a un déficit de la musculatura dorso-lumbar y lumbo-pélvica. La relevancia es de gran magnitud: se ha observado atrofia muscular en el 77 - 80% de los casos de dolor lumbar, según estadísticas de la Clínica Medspine en Valencia, España. Se trata además de un dolor que puede irradiar hacia las piernas y los brazos y cuando el origen está en la zona cervical hacia la cabeza, según apunta Margarita Alonso, fisioterapeuta directora de la clínica Emendare Fisioterapia. El más frecuente se localiza en la zona lumbar, seguido de la cervical.