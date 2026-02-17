Secciones
SociedadActualidad

Fortalecé tu espalda y reducí el dolor lumbar con estos tres ejercicios efectivos

La atrofia muscular ocurre al no utilizar los músculos lo suficiente. Cuando no ejercitamos estas zonas aparece el dolor.

Fortalecé tu espalda y reducí el dolor lumbar con estos tres ejercicios efectivos Istock
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Los dolores de espalda son comunes en la mayoría de las personas. La práctica totalidad de la población padece o padecerá dolor de espalda en algún momento determinado. Una de las razones primordiales radica en la falta de fuerza muscular en nuestra zona posterior. Por ello resulta fundamental trabajar los tejidos para disminuir dolores y prevenir malestares futuros.

Por qué la creatina es clave para mujeres de 50 años: beneficios para músculo y menopausia

Por qué la creatina es clave para mujeres de 50 años: beneficios para músculo y menopausia

La atrofia muscular ocurre al no utilizar los músculos lo suficiente. Cuando no ejercitamos estas zonas, los tejidos pueden adelgazar y perderse gradualmente. Las causas de este tipo de afecciones incluyen la falta de movimiento, trabajos que demandan permanecer sentados o el sedentarismo extremo.

La atrofia muscular, principal causa de los dolores de espalda

En el caso de los dolores lumbares, muchos se deben a un déficit de la musculatura dorso-lumbar y lumbo-pélvica. La relevancia es de gran magnitud: se ha observado atrofia muscular en el 77 - 80% de los casos de dolor lumbar, según estadísticas de la Clínica Medspine en Valencia, España. Se trata además de un dolor que puede irradiar hacia las piernas y los brazos y cuando el origen está en la zona cervical hacia la cabeza, según apunta Margarita Alonso, fisioterapeuta directora de la clínica Emendare Fisioterapia. El más frecuente se localiza en la zona lumbar, seguido de la cervical.

Para una buena saluda de la espalda es fundamental trabajar su estabilidad, movilidad y fortalecimiento. El trabajo de fuerza correctamente planificado y ejecutado permie elevar los niveles de masa muscular y de fuerza de toda la musculatura del tronco, especialmente la musculatura que rodea a la columna vertebral, precisa Ángel Ballester licenciado en Ciencias de la Actividad Física, profesor del Máster en Readaptación Deportiva de la Universidad Europea de Madrid y entrenador personal al medio Cuidate Plus.

Tres ejercicios para aumentar músculo y prevenir el dolor de espalda

Algunos de los ejercicios que este experto propone para lograr este objetivo y que puedes realizar en casa son:

Peso muerto

El ejercicio se empieza de pie con un peso agarrado delante con ambas manos y brazos extendidos. Simulá el gesto de ir a levantar un objeto del suelo.

Desde la posición inicial se lleva el tronco hacia delante y el glúteo hacia atrás mientras se va bajando-inclinando el tronco hacia delante con el peso cerca del cuerpo. En todo momento la columna estará extendida cuidando de no arquear la zona lumbar. Bajar hasta por debajo de la rodilla y volver a subir.

Remo con banda

Se coloca una banda anclada en algo que no se mueva (puerta, reja, etc...) a la altura de la cadera. Nos separamos hasta que la banda tenga tensión y tiramos de la misma hasta que las manos lleguen cerca del cuerpo a la altura del ombligo. Al realizar el movimiento tratamos de juntar escápulas para realizar el movimiento técnicamente correcto.

Press Pallof

Se coloca una banda anclada en algo fijo y nos posicionamos lateralmente a la misma. Una vez tenga tensión el elástico realizaremos una flexo-extensión de brazos (acercamos y separamos las manos del pecho agarrando la banda. Esta querrá rotarnos pero nosotros tenemos que coactivar bien el abdomen para que no rote el tronco).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo
4

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
5

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor
6

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

Más Noticias
La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Comentarios