Madrugada de terror en Gorriti al 500: irrumpió en una casa por un ventiluz, atacó a un menor y fue retenido hasta que llegó la Policía
El acusado, de 38 años, ingresó armado con un cuchillo a la habitación del niño; el padre logró reducirlo tras un forcejeo y la Justicia le dictó 30 días de prisión preventiva.
Un hombre de 38 años quedó con prisión preventiva luego de irrumpir en una vivienda de la zona sur de la capital y amenazar con un cuchillo a un niño de nueve años. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en Gorriti al 500 y terminó con el acusado reducido por el dueño de casa dentro del dormitorio del menor.
Según la acusación del Ministerio Fiscal, el episodio se registró alrededor de las 4 de la mañana, cuando el sospechoso trepó una tapia e ingresó a la propiedad a través de un ventiluz. Una vez en el interior, se dirigió directamente a uno de los dormitorios, donde dormía el hijo de los propietarios.
Siempre de acuerdo a la reconstrucción oficial, el hombre portaba un cuchillo con el que intimidó al niño, exigiéndole que guardara silencio. Los ruidos alertaron al padre, quien se levantó y, al ingresar a la habitación, se encontró con el intruso. Tras un forcejeo, logró reducirlo y retenerlo hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de la fiscal Susana Cordisco. Este lunes se realizó la audiencia de control de la aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción. El auxiliar de fiscal Miguel Fernández expuso los elementos reunidos en el legajo.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por 45 días al considerar que existen riesgos procesales, especialmente peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. “Se trató de un hecho grave, donde el acusado ingresó a una vivienda portando un cuchillo y causando temeridad en el núcleo familiar”, sostuvo el representante del MPF, al advertir sobre el riesgo de que el imputado intente amedrentar a las víctimas.
La jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al planteo y dictó la prisión preventiva por 30 días. En ese plazo, la Fiscalía avanzará con la producción de las pruebas pendientes mientras el acusado permanece detenido.