Madrugada de terror en Gorriti al 500: irrumpió en una casa por un ventiluz, atacó a un menor y fue retenido hasta que llegó la Policía

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por 45 días al considerar que existen riesgos procesales, especialmente peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. “Se trató de un hecho grave, donde el acusado ingresó a una vivienda portando un cuchillo y causando temeridad en el núcleo familiar”, sostuvo el representante del MPF, al advertir sobre el riesgo de que el imputado intente amedrentar a las víctimas.