Diseño gráfico, edición e IA: cómo anotarse en los cursos virtuales de Filo UBA 2026

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción a los cursos, talleres y seminarios de extensión del primer cuatrimestre 2026. La propuesta, bajo el programa Humanidades en Curso, incluye opciones virtuales de 8, 16 y 24 horas, con inicio desde abril y aranceles que parten de $ 45.000.
La oferta reúne temas vinculados a historia y literatura oriental, teoría literaria, talleres de lectura, diseño y edición digital, debates sobre Inteligencia Artificial, género y arte, historia reciente, cine y memorias en disputa. También hay cursos sobre confucianismo, jeroglíficos egipcios, maternidades en la literatura, pueblos indígenas y Estados nación, entre otros ejes.
Qué cursos se dictan este cuatrimestre
Entre las propuestas destacadas aparece “¿Qué (nos) pasa con la Inteligencia Artificial?”, que pone el foco en los debates actuales sobre tecnología y sociedad. También se dictarán seminarios como “Género y arte: figuras, miradas e historias silenciadas”, “Confucianismo: tradición y política en China” y un curso dedicado a la escritora surcoreana Han Kang, centrado en su novela Actos humanos.
La modalidad será principalmente virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas. De manera excepcional, podrán habilitarse propuestas presenciales si cuentan con justificación académica y disponibilidad de aulas. Los cursos están dirigidos a estudiantes, graduados, docentes, nodocentes y a cualquier persona interesada, incluso sin pertenecer a la comunidad académica. El requisito general es tener al menos 16 años.
Cómo inscribirse
La inscripción está abierta desde el 11 de febrero. Para anotarse es necesario ingresar al portal de pagos, seleccionar el curso y abonar el arancel correspondiente. En el caso de los cursos de 24 horas, se puede optar por un pago único de $ 110.000 o en dos cuotas de $ 60.000. El primer pago confirma la vacante y la segunda cuota debe abonarse antes de finalizar mayo.
La página de la facultad tiene toda la información: filo.uba.ar/node/744. Quienes tengan dudas pueden consultar por correo electrónico a cursos.seube.filouba@gmail.com. La propuesta apunta a quienes buscan sumar herramientas, actualizar debates y ampliar su formación con docentes especializados. En un contexto donde las discusiones culturales y tecnológicas cambian rápido, la extensión universitaria ofrece un espacio concreto para seguir aprendiendo.
Post Instagram