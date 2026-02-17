Diseño gráfico, edición e IA: cómo anotarse en los cursos virtuales de Filo UBA 2026

Cómo inscribirse

La inscripción está abierta desde el 11 de febrero. Para anotarse es necesario ingresar al portal de pagos, seleccionar el curso y abonar el arancel correspondiente. En el caso de los cursos de 24 horas, se puede optar por un pago único de $ 110.000 o en dos cuotas de $ 60.000. El primer pago confirma la vacante y la segunda cuota debe abonarse antes de finalizar mayo.