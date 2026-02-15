Secciones
Conocé los resultados del Tuqui 10, de este domingo 15 de febrero de 2026

Todos los detalles del sorteo.

Hace 2 Hs

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo el sorteo del Tuqui 10 N° 166, que puso en juego un pozo millonario superior a los 300 millones de pesos. El premio mayor quedó vacante, aunque hubo ganadores en el Seguro Sale y en el Sorteo Especial.

Números del Tuqui 10 N° 166

Los números sorteados fueron:

01 – 02 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 18 – 20 – 22

El pozo millonario anunciado ascendía a $300.472.780,80, mientras que el premio correspondiente a esta jugada era de $252.627.422,72. Sin embargo, el resultado fue vacante, por lo que el monto se acumula para el próximo sorteo.

La fecha del sorteo fue el 15/02/2026 y la caducidad está prevista para el 03/03/2026.

Seguro Sale: más de $11 millones y ganadores en Tucumán

En la modalidad Seguro Sale, los números favorecidos fueron:

02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 18 – 19 – 20 – 21

Bolilla extra: 14

El premio fue de $11.988.203,52 y, según la información oficial, hubo 2 ganadores en San Miguel de Tucumán.

Además, el pozo estimado para el próximo Seguro Sale asciende a $14.721.648,64.

Número de cartón: 10 premios de $700.000

En la categoría Número de Cartón se entregaron 10 premios de $700.000 cada uno. Los cartones favorecidos fueron:

104124

026119

041516

097194

126531

082936

120686

088672

126145

003329

Sorteo Especial: cinco premios de $200.000

El Sorteo Especial dejó cinco ganadores de $200.000 cada uno (con premio de $400.000 si el ganador estaba presente). Los beneficiarios fueron:

Rubén Pereyra

René Cruz

Cristina Bazán

Susana Villanueva

Néstor Zelarayán

Próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 22 de febrero de 2026, con cartón amarillo y un pozo que continuará creciendo tras quedar vacante el premio mayor.

Como recuerda la organización, el juego compulsivo es perjudicial para la salud. Ante cualquier consulta o asistencia, se puede llamar al 0800-555-7678.

Con el pozo acumulado, las expectativas crecen para la próxima edición, que podría superar ampliamente los 300 millones de pesos.

