Ofensiva como “en dictaduras”: Obama critica redadas antimigración en Estados Unidos

El ex presidente estadounidense Barack Obama condenó los operativos de la policía de inmigración (ICE) en Minnesota, y comparó su comportamiento con la conducta que se ha visto “en dictaduras”. Miles de efectivos federales, entre ellos agentes de ICE, desplegron hasta la semana pasada redadas y detenciones en una ofensiva que el gobierno de Donald Trump dice eran dirigidas contra criminales.
Obama calificó de ilegales esas acciones de los agentes de ICE, pero fue más allá en una entrevista transmitida con el podcaster Brian Tyler Cohen. “El comportamiento ilícito de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso” afirmó Obama. Comparó las acciones de los agentes federales, que incluyeron tiroteos mortales, con las que “en el pasado hemos visto en países autoritarios y que hemos visto en dictaduras”. Pero Obama, el único presidente negro de la historia de Estados Unidos, dijo también que encontró esperanza en el rechazo de las comunidades contra estos operativos.