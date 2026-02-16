Ofensiva como “en dictaduras”: Obama critica redadas antimigración en Estados Unidos

Obama calificó de ilegales esas acciones de los agentes de ICE, pero fue más allá en una entrevista transmitida con el podcaster Brian Tyler Cohen. “El comportamiento ilícito de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso” afirmó Obama. Comparó las acciones de los agentes federales, que incluyeron tiroteos mortales, con las que “en el pasado hemos visto en países autoritarios y que hemos visto en dictaduras”. Pero Obama, el único presidente negro de la historia de Estados Unidos, dijo también que encontró esperanza en el rechazo de las comunidades contra estos operativos.