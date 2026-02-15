Pilar, polémica empresaria española: “No contrato a gente de izquierdas ni a quien mira el reloj para irse”

La empresaria e influencer española Pilar volvió a encender el debate sobre el mercado laboral con una frase que se viralizó en redes: “No contrato a gente de izquierdas”. Sus dichos, difundidos a través de su cuenta de TikTok, reavivaron una discusión que en Argentina también divide aguas: mérito vs. derechos laborales, compromiso vs. horario, cultura del esfuerzo vs. conciliación.
Pero, ¿qué quiso decir exactamente y por qué generó tanta polémica?
“No es política, es valores”
En uno de los videos que más repercusión tuvo, Pilar aseguró: “Yo no contrato a gente de izquierdas y te voy a explicar por qué. Pero sin gritar ni pedir perdón. Y no tengo que pedir perdón porque no es una cuestión de política, es una cuestión de valores”.
Según explicó, en su empresa “no tiene cabida” quien cree que el éxito depende de la suerte o que el Estado debe “venir a salvarte”. En cambio, dice buscar personas que crean en el mérito, la excelencia y la cultura del esfuerzo.
“¿Eso es de derechas? ¿Eso suena facha? Puede ser… pero los valores que construyen empresas no salen de una pancarta. Salen del barro y del trabajo duro”, sostuvo.
Sus declaraciones se dan en un contexto de fuerte polarización sobre el rol de las empresas, la carga fiscal y los derechos laborales. Un debate que en Argentina también está presente, especialmente entre pymes, autónomos y empleados que discuten jornadas, productividad y costos laborales.
@elcaminodepilar Yo no contrato ideologías. Contrato a gente que se deja la piel. ¿Y tú qué opinas? . . . #desarrollopersonal #reflexiones #inspiracion #izquierda #derecha ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya
“No contrato a quien tira el boli a las cinco”
En un segundo video, Pilar profundizó su postura. Aclaró que no contrata a quien “tira el boli a las cinco en punto aunque el marrón siga encima de la mesa” ni a quien considera que “cumplir” ya es suficiente.
“No contrato a quien hace lo justo y luego se va. A quien vive contando los días que se le deben, las horas que ha trabajado, los minutos que te ha regalado… como si fuese un banco y no una empresa”, afirmó.
También cuestionó lo que definió como abusos en licencias médicas o en pedidos de conciliación familiar cuando, según su visión, no se trata de situaciones urgentes.
“Respeto la salud y las familias, pero no respeto el abuso”, remarcó.
“Vivimos de gente que quiere cobrar sin producir”
En otro video publicado en enero, Pilar intentó matizar sus dichos. Aseguró que no le importa a quién vote una persona, sino su actitud frente al trabajo.
“Quiero gente que cumple, que llega antes de la hora, que quiere dejarse la piel conmigo, que soy la primera que se la deja”, expresó.
Y agregó una frase que volvió a viralizarse: “Vivimos de gente que quiere cobrar sin producir”.
Para la empresaria, existe una “cultura de comodidad brutal” y un clima social donde “nos ofende más que alguien trabaje duro que que alguien robe horas de trabajo”.
Un debate que también atraviesa a la Argentina
Las declaraciones de Pilar no pasaron inadvertidas y generaron posiciones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron su defensa del mérito y el compromiso, otros la acusaron de justificar jornadas excesivas y desconocer derechos laborales básicos.
En Argentina, donde la discusión sobre costos laborales, impuestos, productividad y empleo formal es constante, este tipo de discursos encuentran eco. Empresarios que señalan la presión fiscal y la dificultad para contratar conviven con trabajadores que reclaman mejores salarios, límites a la jornada y cumplimiento de convenios.
El planteo de Pilar pone sobre la mesa una tensión de fondo: ¿el compromiso se mide en resultados o en horas trabajadas? ¿Hasta dónde llega la cultura del esfuerzo y dónde empiezan los derechos laborales?
Más allá de la polémica, el fenómeno vuelve a mostrar cómo las redes sociales amplifican debates que exceden a una empresa o a un país, y que tocan un nervio sensible de la sociedad actual: qué se espera de un trabajador y qué se espera de un empleador en tiempos de cambio.