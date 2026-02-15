Accidente fatal cerca de la Ruta Nacional 157: dos mujeres perdieron la vida

Un siniestro vial se registró en la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 157, a unos cinco kilómetros de La Madrid. El hecho dejó como saldo dos mujeres fallecidas y dos jóvenes heridos. La causa fue caratulada como lesiones culposas seguidas de doble homicidio culposo e interviene la Unidad Regional Sur.
Según el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 6.30, cuando por causas que aún se investigan colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta.
La camioneta era conducida por Juan Pablo Ruiz (29), quien circulaba acompañado por otras cuatro personas mayores de edad. En el rodado menor se trasladaban dos mujeres identificadas como Luciana Cardozo y Erika Luna, ambas mayores de edad. Como consecuencia del impacto, murieron en el lugar.
Por otra parte, desde el hospital Centro de Salud se reportó el ingreso de dos jóvenes que resultaron lesionados en el mismo hecho. Se trata de Gabriel Darío Gómez (22), quien presenta politraumatismos, y Yesica Daniela Camus (19), con politraumatismos y fractura en el brazo derecho. Ambos habrían viajado como acompañantes en la camioneta involucrada.
Los heridos fueron asistidos inicialmente en el hospital de Concepción y luego trasladados en ambulancias del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen estables y bajo observación médica.
Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría de La Madrid, con intervención de la Justicia, que ordenó realizar peritajes para establecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.