Accidente fatal cerca de la Ruta Nacional 157: dos mujeres perdieron la vida

Por otra parte, desde el hospital Centro de Salud se reportó el ingreso de dos jóvenes que resultaron lesionados en el mismo hecho. Se trata de Gabriel Darío Gómez (22), quien presenta politraumatismos, y Yesica Daniela Camus (19), con politraumatismos y fractura en el brazo derecho. Ambos habrían viajado como acompañantes en la camioneta involucrada.