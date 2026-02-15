¿Cuánto recibe un camarero de propina en España?

Si estás pensando en emigrar desde Argentina a España y buscar trabajo como camarero, una de las preguntas clave es: ¿cuánto se gana realmente en propinas?
En la hostelería española, la propina es voluntaria y no forma parte del salario fijo. Eso significa que puede representar un extra interesante… o ser apenas un complemento modesto, según la ciudad, el tipo de local y la temporada.
El caso de Jere Montero, camarero en Málaga, ayuda a poner números concretos sobre la mesa.
“En temporada baja recibimos 50 euros a la semana”
Jere compartió en TikTok cuánto están recibiendo en concepto de propinas en su bar durante el invierno en Málaga.
Según explicó, en un domingo de diciembre se repartieron 50 euros por persona, correspondientes al total acumulado durante toda la semana. Es decir: ese monto no es por día, sino por los siete días trabajados.
En su local, las propinas se reparten cada domingo entre todos los trabajadores que estuvieron de turno: camareros y también personal de cocina. El número de personas en el reparto suele variar entre ocho y nueve, ya que forman parte de un grupo con tres bares y hay rotación de empleados.
En términos prácticos, en temporada baja esto supone unos 200 euros mensuales extra, siempre que el ritmo se mantenga similar.
¿Por qué baja tanto en invierno?
Málaga es uno de los destinos estrella de la Costa del Sol, muy vinculada al turismo de sol y playa. Eso genera una estacionalidad fuerte.
En verano:
Más turistas.
Más consumo.
Más rotación de mesas.
Más propinas.
En invierno:
Menos visitantes.
Menos actividad entre semana.
Menos volumen de caja.
Propinas más bajas.
Jere, que lleva apenas dos meses en el puesto, reconoce que todavía no puede comparar con la temporada alta, pero deja claro que diciembre es una etapa de menor movimiento.
¿Cuánto gana en total un camarero en España?
Para un argentino que evalúa emigrar, hay que mirar el combo completo:
Salario base: depende del convenio provincial, pero suele rondar entre 1.200 y 1.500 euros brutos mensuales en jornada completa.
Propinas: pueden sumar entre 50 y 300 euros semanales según ciudad, tipo de local y temporada.
Diferencia clave: en España no existe la cultura de la propina obligatoria como en Estados Unidos. El cliente deja lo que quiere, si quiere.
En zonas muy turísticas en temporada alta (Ibiza, Marbella, Barcelona, Madrid), el ingreso por propinas puede ser considerablemente mayor. Pero no es uniforme ni garantizado.
¿Conviene emigrar para trabajar de camarero?
Si estás en Argentina y pensás en dar el salto, hay algo que tenés que entender sin romanticismos: la hostelería en España es intensa y estacional.
Ventajas:
Alta demanda laboral.
Posibilidad de conseguir trabajo relativamente rápido.
Ingreso estable con convenio.
Propinas como complemento.
Desventajas:
Jornadas largas.
Fines de semana y feriados trabajados.
Ingreso variable según temporada.
Competencia fuerte en ciudades grandes.
Los 50 euros semanales que menciona Jere en temporada baja no son una cifra espectacular, pero tampoco insignificante. Son un extra que suma, especialmente si compartís piso y manejás bien tus gastos.
La clave: informarse antes de emigrar
No te quedes solo con la cifra de la propina. Mirá:
Costo de alquiler en la ciudad elegida.
Tipo de contrato.
Horas reales trabajadas.
Si el local reparte propinas de forma equitativa.
Si hay temporada alta marcada (clave para ahorrar).
Emigrar no es una decisión emocional: es una decisión estratégica. Y cuanto más claros tengas los números, mejor.
El testimonio de Jere muestra algo concreto: en Málaga, en temporada baja, un camarero puede recibir alrededor de 50 euros semanales en propinas. En verano, probablemente sea bastante más.
La pregunta no es solo cuánto se gana.
La pregunta es si ese ingreso, con tus expectativas y tu estilo de vida, te cierra.
Y eso conviene calcularlo antes de hacer la valija.