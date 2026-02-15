A cinco años de su muerte, Martín Menem recordó a su tío con un mensaje en redes

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evocó este domingo a su tío, el ex presidente Carlos Saúl Menem, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. En un mensaje publicado en X, el legislador escribió: “Hoy se cumplen cinco años de la partida del Dr. Carlos Saúl Menem. Mi tío. Recuerdo aquel día con tristeza, pero también con la convicción de que el tiempo pone las cosas en su lugar. Cinco años después, la Argentina vuelve a hablar de estabilidad económica y de integración al mundo. Un abrazo al cielo en este día. Siempre presente”.
Menem, nacido en Anillaco en 1930, fue dos veces gobernador de La Rioja antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del peronismo contemporáneo. Su llegada a la Presidencia en 1989, en medio de una crisis hiperinflacionaria, abrió paso a un ciclo de reformas estructurales que transformaron el país: desde la privatización de empresas estatales hasta la convertibilidad, un régimen que estabilizó la economía después de años de inestabilidad pero que, con el tiempo, acumuló tensiones que terminarían explotando tras su gestión.
Su estilo personal —carismático, expansivo, dueño de una impronta que combinaba política, espectáculo y diplomacia presidencial— dejó huella en el imaginario público. Menem impulsó un fuerte alineamiento internacional con Estados Unidos y una política exterior que lo llevó a protagonizar un giro estratégico en la inserción global argentina.
Alejado del poder ejecutivo tras 1999, continuó sin embargo su carrera política como senador por La Rioja hasta su muerte, el 14 de febrero de 2021. En ese rol mantuvo presencia en el escenario nacional y se convirtió en una referencia histórica dentro del peronismo, incluso en tiempos en los que su figura generaba fuertes controversias.
Cinco años después, el recuerdo que trazó Martín Menem en redes sintetiza el costado personal y familiar del ex mandatario, pero también reaviva el repaso inevitable sobre una figura central del país durante más de una década. Con sus luces y sus sombras, Menem permanece asociado al último proyecto de estabilización económica de largo aliento de la Argentina, así como a un período de cambios profundos cuya marca aún se discute.