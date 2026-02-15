A cinco años de su muerte, Martín Menem recordó a su tío con un mensaje en redes

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evocó este domingo a su tío, el ex presidente Carlos Saúl Menem, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. En un mensaje publicado en X, el legislador escribió: “Hoy se cumplen cinco años de la partida del Dr. Carlos Saúl Menem. Mi tío. Recuerdo aquel día con tristeza, pero también con la convicción de que el tiempo pone las cosas en su lugar. Cinco años después, la Argentina vuelve a hablar de estabilidad económica y de integración al mundo. Un abrazo al cielo en este día. Siempre presente”.