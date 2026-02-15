Secciones
SociedadActualidad

Por qué deberías colgar una bolsa con ajo en la puerta de tu casa: el truco que se hizo viral

Durante los últimos meses se transformó en una tendencia viral que combina creencias ancestrales con soluciones prácticas para el hogar.

Por qué deberías colgar una bolsa con ajo en la puerta de tu casa: el truco que se hizo viral Imagen generada con IA por TN
Hace 1 Hs

Colocar una bolsita con dientes de ajo en la puerta principal trascendió la costumbre antigua. Durante los últimos meses se transformó en una tendencia viral que combina creencias ancestrales con soluciones prácticas para el hogar.

El truco poco conocido del aire acondicionado que reduce el consumo de energía en casa

El truco poco conocido del aire acondicionado que reduce el consumo de energía en casa

Históricamente, diversas culturas consideraron al ajo un amuleto de protección vinculado con la pureza y el resguardo. Al situarlo en la entrada, se simboliza la intención de filtrar las energías que ingresan, manteniendo alejados conflictos o envidias.

Para qué sirve colgar una bolsa de ajo

Colocar una bolsita con ajo cumple una función práctica al actuar como repelente natural contra insectos. Su intenso aroma disuade la presencia de moscas y mosquitos, especialmente durante las épocas calurosas, ofreciendo una alternativa económica y libre de químicos para proteger el interior del domicilio.

Más allá de lo funcional, este elemento posee un fuerte valor simbólico al generar una sensación de protección y tranquilidad en el hogar. El ritual de preparar, colgar y renovar la bolsita contribuye a crear un ambiente de orden y resguardo simbólico para quienes habitan la vivienda.

Cómo preparar la bolsita de ajo paso a paso

-Colocar entre 3 y 7 dientes de ajo en una bolsita de tela (preferentemente de fibras naturales).

-Cerrar con un hilo o cinta.

-Colgarla del picaporte o en la parte interna de la puerta de entrada.

-Renovar los dientes cada 15 o 30 días, especialmente si se secan demasiado.

-Si se busca potenciar el significado simbólico, se pueden sumar hojas de laurel o sal gruesa dentro de la bolsita.

La ciencia no encuentra pruebas que confirmen la capacidad del ajo para bloquear energías negativas. Pese a esto, diversos estudios documentan que su aroma resulta desagradable para ciertos insectos, funcionando como un repelente natural eficaz.

Más allá del simbolismo popular, este recurso simple se incorpora como parte de las rutinas de cuidado del hogar. Muchas personas adoptan esta costumbre buscando una solución práctica y económica para mantener el ambiente libre de plagas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
1

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?
2

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
3

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
4

Lunes, otra vez

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro
5

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?
6

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que deben cuidar su salud en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que deben cuidar su salud en 2026, según Ludovica Squirru

¿Dónde se puede ver el Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero?

¿Dónde se puede ver el Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero?

Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

Quique Felman rompió el silencio luego de ser detenido en EE.UU.: “Soy una víctima”

Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Todo sobre el último show de Bad Bunny en Argentina: horario del show y operativo vial

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Comentarios