Advierten que Carlos III podría verse obligado a abdicar por el escándalo de su hermano Andrés

Otro punto que plantea es la posibilidad de que el príncipe Andrés intente evitar la acción de la justicia. El autor considera probable que, ante un eventual juicio, el duque de York viaje a un país sin tratado de extradición con el Reino Unido, como forma de eludir la justicia. De ser así, ese hecho no haría más que agravar el impacto político sobre la Corona, alimentando cuestionamientos sobre privilegios, responsabilidades y mecanismos de encubrimiento dentro de la familia real.