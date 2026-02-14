Bruno Medina, el “comandante” del gol que quiere llevar a Tucumán Central al Federal A: "Quiero seguir haciendo historia en este club"

Cada vez que hace un gol, Bruno Medina levanta su mano, la lleva a su frente y mira de manera seria. Es un mecanismo para representar un gesto que traslada la cultura militar a un campo de juego: es un saludo de soldado. No es una pose. Es una declaración de principios. Para él, el fútbol es una batalla colectiva. Y Tucumán Central, su ejército. Desde 2024, Medina se convirtió en el abanderado del “Rojo” de Villa Alem. Fue el goleador de la Liga Tucumana 2024, pieza clave en el título liguista de 2025 y hoy es el gran “comandante” del ataque que conduce Walter Arrieta. En este Regional Federal Amateur volvió a aparecer en instancias decisivas. Y ahora está a un paso de cumplir un sueño que lo desvela: ascender al Federal A. Pero para ello deberá vencer a General Paz Juniors, rival con el que se medirá hoy, desde las 18, en el estadio de la Liga Catamarqueña.