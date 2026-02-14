Racing venció a Banfield por 2 a 0 y llega con impulso al duelo contra Boca

Racing Club logró una victoria necesaria en su visita a Banfield al imponerse por 2 a 0 en la tarde de este sábado. En un desarrollo de partido donde el conjunto de Avellaneda no fue el claro dominador desde el juego, la diferencia estuvo en la eficacia para capitalizar las situaciones de peligro. Con este resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Costas comienza a dejar atrás la mala racha y comienza a acomodarse en la zona alta de la clasificación del Torneo Apertura 2026.