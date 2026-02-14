Racing venció a Banfield por 2 a 0 y llega con impulso al duelo contra Boca
Con goles de Marco Di Césare y Adrián "Maravilla" Martínez, la "Academia" se impuso en el Florencio Sola por la quinta fecha del certamen. El equipo de Gustavo Costas sumó tres puntos fundamentales para prenderse en la lucha por los playoffs antes de visitar La Bombonera.
Racing Club logró una victoria necesaria en su visita a Banfield al imponerse por 2 a 0 en la tarde de este sábado. En un desarrollo de partido donde el conjunto de Avellaneda no fue el claro dominador desde el juego, la diferencia estuvo en la eficacia para capitalizar las situaciones de peligro. Con este resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Costas comienza a dejar atrás la mala racha y comienza a acomodarse en la zona alta de la clasificación del Torneo Apertura 2026.
La apertura del marcador llegó tras una jugada de insistencia dentro del área local. Luego de una serie de rebotes que la defensa del "Taladro" no logró despejar, el central Marco Di Césare capturó la pelota y sacó un remate violento que dejó sin chances al arquero rival. Antes de que terminara la primera parte, Racing estiró la ventaja mediante un tiro penal ejecutado con precisión por Adrián "Maravilla" Martínez, quien sentenció el 2 a 0 definitivo y le dio tranquilidad a la visita para manejar los tiempos en el complemento.
El impacto de este triunfo es directo en las aspiraciones de la Academia, que ahora escala hasta la séptima posición con 6 unidades, manteniéndose dentro del lote que pelea por un lugar en la fase eliminatoria. Por el contrario, la situación de Banfield se vuelve más compleja, ya que quedó relegado al puesto 12 con apenas 4 puntos recolectados en cinco presentaciones, lo que obliga al equipo del Sur a buscar una reacción inmediata para no quedar fuera de la pelea prematuramente.
En la próxima jornada, Racing tendrá una prueba de fuego cuando se traslade a La Boca para enfrentar al "Xeneize" en un clásico que promete ser determinante para las posiciones de vanguardia. Banfield, por su parte, tendrá una nueva oportunidad en su estadio para intentar revertir el presente cuando reciba a Newell’s Old Boys, en un duelo directo por la zona baja de la tabla.