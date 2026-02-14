EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Estudiantes (RC) por la quinta fecha del Apertura
El "Decano" va con la alternativa
HAY AMORES QUE NO SE EXPLICAN, SE SIENTEN.— Atlético Tucumán (@ATOficial) February 14, 2026
Esta noche volvemos a escribir una nueva historia
Miralo en vivo por ESPN Premium
Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/NIIUPNXwkr#VamosDecano #TorneoMercadoLibre Apertura
Así llega Estudiantes de Río Cuarto
El conjunto cordobés aún no consiguió la victoria en lo que va del Apertura. En cuatro fechas, sumó un solo punto: en el empate 0-0 frente a Argentinos. Se ubica último en la zona que también integra Atlético.
Los concentrados del "León del Imperio"
Mateo Bajamich, ex delantero "Decano" aparece en la lista del conjunto cordobés.
Citados || @ATOficial | Éstos son los concentrados por Iván Delfino de cara a la quinta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.— A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) February 14, 2026
El arbitraje
Daniel Zamora será el encargado de impartir justicia frente al conjunto cordobés. El árbitro principal estará acompañado por Juan Mamani y Gisella Bosso como jueces de línea, mientras que Franco Morón cumplirá funciones como cuarto árbitro. Desde Ezeiza, Laura Fortunato estará a cargo del VAR, con Diego Ceballos como asistente.
Zamora cuenta con un solo antecedente dirigiendo a Atlético. Fue en febrero del año pasado, también en el Monumental, cuando el equipo local cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata.
En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo de un triunfo y dos derrotas. La última fue en el Reducido de 2025, con victoria por 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.
Los convocados de Atlético
Sin Ignacio Galván, afectado por una lesión muscular en el aductor que le demandará al menos una semana de recuperación, estos son los jugadores que dispondrá Hugo Colace para el duelo de esta noche.
Lo que tenés que saber
Desde las 22, el "Decano" recibe al "León del Imperio" por la quinta fecha del torneo Apertura. En el Monumental "José Fierro", el conjunto dirigido por Hugo Colace buscará el primer triunfo oficial de 2026.