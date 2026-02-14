EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Estudiantes (RC) por la quinta fecha del Apertura

19:42 hs

El arbitraje

Daniel Zamora será el encargado de impartir justicia frente al conjunto cordobés. El árbitro principal estará acompañado por Juan Mamani y Gisella Bosso como jueces de línea, mientras que Franco Morón cumplirá funciones como cuarto árbitro. Desde Ezeiza, Laura Fortunato estará a cargo del VAR, con Diego Ceballos como asistente.

Zamora cuenta con un solo antecedente dirigiendo a Atlético. Fue en febrero del año pasado, también en el Monumental, cuando el equipo local cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata.

En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo de un triunfo y dos derrotas. La última fue en el Reducido de 2025, con victoria por 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.