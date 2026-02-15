Un viaje al campo, la memoria y la identidad

¿Una autobiogafía? ¿Una biografía del campo, de las estancias argentinas? ¿Una radiografía de la pampa y del snnobismo patricio de nuestro país –“esa auténtica pasión argentina”, que dijera Borges? Todo eso y mucho más es este nuevo libro de Cullen, que le sigue, muy de carca, a su anterior La estancia. Una inmersión, un baño telúrico, escrito como los dioses, en la vida, obra y milagros, del autor, a lo Proust. Conocí a Martín hace cincuenta años y había oído que escribía sus memorias, pero por alguna versión “apresurada y errónea”, creí que las había perdido: afortunadamente no fue así. Y ahora estas páginas con ese talento de corrido, a borbotones, con la puntuación itinerante de la vida, este torrente confesional sincericida y temerario, que fluye sin cesar y por suerte a lo largo de capítulos que se siguen uno a otro como perros de sulky y nos hacen pasear, sentados al volante, por una adolescencia ávida de amor, en la ciudad y en el campo.