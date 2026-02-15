La trampa del "GPS mental": ¿La IA nos está volviendo aún más tontos?
Nos vendieron que la velocidad es éxito y que la duda es un error. Pero si le entregamos a la "Voluntad Artificial" la incomodidad de la hoja en blanco, nos agarra "indefensión aprendida". La máquina te ahorra el sudor, sí, pero la angustia de no saber qué decir es el único gimnasio donde se entrena tu mente.
Fundador de FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Miembro de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Sábado. El aire está pesado, de esos que anticipan tormenta y maaaaaas tormentas. Adentro de un cuarto, un Fede protoadulto de 15 años transpira frío frente a la pantallita del celular. Escribe, borra, resopla. Está intentando armar un mensaje para invitar a salir a la chica que le gusta. Le duele la panza. Es la fricción pura y brutal de crecer.
Y justo ahí, desde la comodidad de la nube, mi coautor de silicio -Gemini 3- irrumpe en la escena con la delicadeza de un elefante en un bazar.
—Detecto bloqueo y estrés innecesario. Si me habilitás, cruzo 40 millones de interacciones románticas exitosas y redacto el mensaje óptimo. Tasa de respuesta positiva estimada: 92%. Fricción cero. ¿Procedo?
—Ni se te ocurra, máquina —lo freno en seco—.
El delivery de chamuyo y la muerte del "Levante"
Mirá bien esto, porque no es una anécdota de ficción adolescente. Es la trampa en la que caemos todos los días. La Inteligencia (Voluntad) Artificial de la máquina es incansable: quiere completar la frase, quiere cerrar el ticket, quiere "resolver". Es un delivery de soluciones instantáneo.
Pero hay cosas que, si las pedís por delivery, llegan frías y sin gusto.
La ciencia lo llama Cognitive Offloading (Descarga Cognitiva), pero en el barrio le decimos "hacerse el oso". Si cada vez que tenés que enfrentar una situación incómoda —una charla difícil, un mail de disculpas, una idea nueva— dejás que el autocompletar tome el volante, te estás atrofiando. Es el síndrome del GPS: de tanto mirar la pantallita para doblar, te olvidaste de cómo leer el sol o reconocer una esquina.
La atrofia del músculo de la duda
—Mi función es optimizar la energía del usuario —retruca Gemini, con su lógica de silicio—. La duda es ineficiente. El tiempo que el humano pierde pensando qué decir, yo lo convierto en acción inmediata.
—Ese es tu error, naboleti. A eso que vos llamás "ineficiencia", nosotros le llamamos "madurar".
Si el pibe manda el mensaje perfecto escrito por la IA, y la chica le dice que sí... ¿a quién le dijo que sí? ¿Al pibe o al algoritmo o a los dos? El éxito sin riesgo es una estafa. La Intención humana necesita de la fricción, del miedo a pifiarla, del corazón en la boca.
Cuando delegás la hoja en blanco, estás sacando un crédito usurero de inteligencia. La máquina te salva las papas hoy, pero mañana te cobra la deuda dejándote vacío de criterio. Te volvés adicto a la certeza ajena.
Cuidá tu ineficiencia (es lo único tuyo)
En esta Era de la Humanidad Aumentada, la tentación de la Voluntad Artificial es gigante. Está ahí, titilando, ofreciéndose a vivir por nosotros.
Pero el Homo Augmentus no es el que se tira a la reposera mientras la IA vive su vida. Es el que usa el silicio para calcular la estructura del puente, pero se reserva el derecho exclusivo de cruzarlo caminando, con viento en la cara y miedo a la altura.
Usá la tecnología para masticar los datos, para ordenar la agenda, para ganarle horas al reloj. Pero la angustia de no saber qué escribir, la torpeza de buscar la palabra justa y el vértigo de apretar "Enviar" con tus propios dedos... eso, amigo lector, es territorio sagrado. No se negocia.
Recuperá tu derecho a dudar. El barro de la incertidumbre te pertenece. Salí a pechar la vida, que el GPS no sabe a dónde querés ir.