La trampa del "GPS mental": ¿La IA nos está volviendo aún más tontos?

La ciencia lo llama Cognitive Offloading (Descarga Cognitiva), pero en el barrio le decimos "hacerse el oso". Si cada vez que tenés que enfrentar una situación incómoda —una charla difícil, un mail de disculpas, una idea nueva— dejás que el autocompletar tome el volante, te estás atrofiando. Es el síndrome del GPS: de tanto mirar la pantallita para doblar, te olvidaste de cómo leer el sol o reconocer una esquina.