La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Como es actualmente imposible imaginar con tobillera al fenomenal Panelista de Intratables.

O a la Repostera de la fábula inconcebible del 3 por ciento.

Por la acumulación de causas los hermanitos ingresaron en el sendero oblicuo que conduce hacia la tobillera.

A la resonancia del tuit equivocado que facilitó el “negoción” de la Cripto Libra, o a la lengua larga del funcionario menor caído en desgracia por las cometas imperdonables en el ANDIS, se les suma la proeza administrativa del asesor inteligente que dejó un tendal de acreedores en Estados Unidos.

El patriota sorprendió con la meritoria renuncia. Aunque planifica reivindicarse con la ilusión de ganar, junto al Panelista, el Premio Nobel de Economía, por el invento genial del delirio que resuelve los litigios universales.