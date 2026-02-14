Atención Tucumán Central: así está el campo de juego del estadio de la Liga Catamarqueña

La última semana no fue la excepción. Además de la programación habitual, hubo encuentros de categorías formativas, lo que implicó un trabajo en doble turno y un lógico desgaste. “Tuvimos mejores momentos con la cancha, pero hoy estamos en un 70% de lo que podría llegar a estar. Todo eso fue porque en las últimas semanas, la Quinta y la Séptima de River entrenaron en el estadio y lo desgastaron”, reconoció Picón con honestidad. Aun así, el objetivo es que el escenario esté a la altura de una final que definirá un ascenso.