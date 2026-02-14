La M-19 de Tucumán Rugby viaja a Sudáfrica para dar un salto competitivo

Pero más allá del carácter histórico, el mensaje es claro: la gira no es un fin en sí mismo, sino parte de un proceso. Un eslabón dentro de un proyecto que busca que estos jóvenes lleguen preparados al plantel superior y, eventualmente, a los sistemas nacionales. En un contexto en el que el rugby formativo exige cada vez más profesionalismo, Tucumán Rugby apuesta fuerte. Ochenta y cinco personas cruzarán el océano con una idea clara: competir, aprender y fortalecer una generación que quiere dejar huella.