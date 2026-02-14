La M-19 de Tucumán Rugby viaja a Sudáfrica para dar un salto competitivo

La M-19 de Tucumán Rugby Club emprenderá en febrero una de las giras más ambiciosas de su historia reciente. Una delegación de 85 personas —70 jugadores, entrenadores, managers, cuerpo médico y coordinadores— viajará a Pretoria, Wilderness, Ciudad del Cabo y Johannesburgo en una experiencia que combinará alto rendimiento, competencia internacional y formación integral.
Por su magnitud, se trata de una de las delegaciones juveniles más numerosas que partirán desde Tucumán en el ámbito del rugby formativo. El proyecto no solo refleja la capacidad organizativa del club, sino también el crecimiento sostenido de una camada que asoma como estratégica dentro del plan deportivo a mediano y largo plazo.
Raúl Alcorta, head coach de la M-19, dimensionó la importancia del desafío. “En el club, desde hace bastante tiempo, no se realizaba una gira internacional. Hacerlo en este momento es algo trascendental. Se trabajó mucho para lograr esta gira, que implica el compromiso de muchas familias. Es mérito de ellos y de la institución, que asumió este desafío y logró concretarlo”, expresó.
La planificación deportiva comenzó antes de subir al avión. El plantel inició una minipretemporada en Tucumán con el objetivo de sostener una línea metodológica durante el tour. “Hace dos semanas que estamos entrenando. La idea es llegar allá y continuar con lo que se inició acá en Tucumán, seguir un orden y una metodología de trabajo para llegar a la temporada de la mejor manera”, explicó Alcorta.
En suelo sudafricano, el equipo disputará cuatro partidos amistosos frente a clubes locales en categorías U19A y U19B. No se trata de cualquier destino: Sudáfrica es referencia mundial en el desarrollo juvenil. “El rugby sudafricano, en su etapa juvenil, es de lo más destacado en este momento en el mundo”, sostuvo el entrenador.
El objetivo, sin embargo, no se agota en la competencia internacional. La gira forma parte de una proyección anual que tiene metas claras. “El objetivo principal es potenciar al grupo y llegar de la mejor manera al torneo local y al torneo regional que se juega en Tucumán. Y, obviamente, alcanzar el pico de rendimiento para el torneo Veco Villegas de fin de año”, señaló Alcorta.
El Veco Villegas representa el corolario competitivo del calendario juvenil argentino. “Es un torneo nacional de clubes, reservado para los campeones en M-19. Es el paso previo a jugar en plantel superior. Hay jugadores muy destacados en ese torneo, generalmente integrados a los sistemas de la UAR”, detalló.
En ese sentido, la experiencia sudafricana aparece como un acelerador competitivo. “La gira va a tener un nivel muy alto de compromiso por los partidos, porque tenemos que asumir cuatro encuentros en Sudáfrica, lo cual será trascendental”, afirmó.
Además de los encuentros amistosos, el plantel participará de dos clínicas técnicas con entrenadores destacados del sistema U20 sudafricano. Las capacitaciones fueron supervisadas desde el club. “Las clínicas tienen orientaciones que han sido supervisadas por la subcomisión de rugby y el director deportivo, para reforzar nuestros conceptos, ya sea en el punto de contacto, en las formaciones fijas o en el ataque. Son muy amplias y duran dos horas cada una”, explicó Alcorta.
Más allá de lo estrictamente técnico, la gira está enmarcada en un programa formativo integral. Antes del viaje, los jugadores participaron de una charla con Alfredo Miroli sobre prevención, autocuidado y responsabilidad institucional. Representar al club y al país implica asumir un rol que trasciende el resultado.
Alcorta también puso en valor el trabajo estructural que sostiene al plantel. “Creo que se está trabajando con una muy buena metodología interna en el club, competitiva y de contención de los jugadores”, expresó.
El club ha invertido en infraestructura para acompañar ese crecimiento. “Tenemos un muy buen gimnasio, una gran cancha y próximamente una cancha sintética, fruto de un esfuerzo enorme que se concreta este año. Creo que eso nos permite albergar y contener a casi 100 jugadores por división juvenil”, agregó.
La delegación partirá este domingo desde Tucumán y regresará el 2 de marzo. Será la primera gira sudafricana para Alcorta como entrenador principal de la categoría.
Pero más allá del carácter histórico, el mensaje es claro: la gira no es un fin en sí mismo, sino parte de un proceso. Un eslabón dentro de un proyecto que busca que estos jóvenes lleguen preparados al plantel superior y, eventualmente, a los sistemas nacionales. En un contexto en el que el rugby formativo exige cada vez más profesionalismo, Tucumán Rugby apuesta fuerte. Ochenta y cinco personas cruzarán el océano con una idea clara: competir, aprender y fortalecer una generación que quiere dejar huella.