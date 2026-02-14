Secciones
Cosquín Rock: ¿cómo se podrá ver el festival a través de streaming este 14 y 15 de febrero?

Comienza una de las reuniones más convocantes de la música argentina en Córdoba. ¿Qué plataformas transmiten los shows en vivo?

Hace 2 Hs

La espera terminó. Este sábado se abre el telón de la primera noche que Cosquín Rock 2026 en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba. Durante dos jornadas, el festival volverá a convocar a más de cien artistas nacionales e internacionales, con la tradicional mezcla de géneros e intérpretes en distintos escenarios.

Para esta edición se esperan importantes artistas nacionales y los principales referentes del rock nacional, quienes se presentarán a lo largo de la tarde-noche en el marco de la naturaleza.

Este sábado 14 de febrero actuarán, ere otros, Eruca Sativa, El Zar, Turf, Dillo , Babasónicos, Lali y Caligaris. Además se espera la participación de Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas y el Cuarteto de Nos. Como artistas internacionales destacados, se espera la presentación de Franz Ferdinand y The Chemical Brothers (DJ Set).

Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

El domingo 15 se presentarán, Bándalos Chinos, Fito Páez, Airbag, Divididos, Trueno, Guasones, Louta, entre otros.

Dónde ver Cosquín Rock por streaming

Quienes no puedan estar presentes en el Cosquín Rock 2026 tendrán la opción de seguir el festival en vivo a través de Disney+. La plataforma transmitirá las presentaciones de los escenarios Montaña, Sur y Norte durante las dos jornadas, desde las 14.30.

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Además, desde las 18.30, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino se sumarán a la transmisión con una cobertura especial y entrevistas exclusivas con los artistas.


