Cosquín Rock: ¿cómo se podrá ver el festival a través de streaming este 14 y 15 de febrero?

La espera terminó. Este sábado se abre el telón de la primera noche que Cosquín Rock 2026 en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba. Durante dos jornadas, el festival volverá a convocar a más de cien artistas nacionales e internacionales, con la tradicional mezcla de géneros e intérpretes en distintos escenarios.