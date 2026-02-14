Secciones
SociedadActualidad

Presión legal para que Cancillería intervenga en el caso de la abogada argentina retenida en Brasil

Ricardo Gil Lavedra reclamó gestiones diplomáticas por la abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro.

ABOGADA. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Ipanema. ABOGADA. Agostina Páez fue acusada de hacer gestos racistas el 14 de enero en Ipanema.
Hace 2 Hs

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, encabezado por Ricardo Gil Lavedra, solicitó formalmente la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores en la situación judicial de Agostina Páez. La letrada argentina se encuentra retenida en Brasil tras haber sido acusada de realizar gestos racistas, un proceso que sus colegas consideraron marcado por medidas "desproporcionadas".

A través de una nota enviada al Palacio San Martín, Gil Lavedra reclamó gestiones consulares que garanticen los derechos fundamentales de Páez. “Las restricciones y medidas cautelares impuestas lucen desproporcionadas. Es posible seguir adelante con el proceso permitiendo que la joven retorne al país”, señaló.

El pedido contó con el respaldo de Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, provincia donde Páez está matriculada. Ambos dirigentes enviaron también una misiva a la Orden de Abogados de Brasil (Río de Janeiro), apelando al respeto por el debido proceso y la igualdad ante la ley.

"Siento que me están usando de ejemplo"

Tras haberse reunido con el cónsul general Jorge Enrique Perré en Río de Janeiro, la abogada de 29 años se presentó ante la justicia para ratificar que se encuentra a derecho.

En diálogo con la prensa, Páez manifestó su angustia por estos momentos. “No tuve intención de discriminar, fue una reacción emocional. Nunca imaginé la gravedad de lo que vendría después: no puedo salir a la calle por miedo y tuve que mudarme porque se filtró mi dirección”, advirtió. 

La joven denunció un ensañamiento por parte de las autoridades brasileñas. “Siento que me están usando de ejemplo; el trato conmigo ha sido particularmente duro”, concluyó.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La abogada santiagueña se reencontró con su familia en Brasil y denunció una campaña en su contra: Me quieren matar

La abogada santiagueña se reencontró con su familia en Brasil y denunció una "campaña" en su contra: "Me quieren matar"

Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Quique Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está
6

"Quique" Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está

Más Noticias
Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Comentarios