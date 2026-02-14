Pragmatismo u oportunismo: la nueva piel de Milei, entre Maquiavelo y Groucho Marx

A un año exacto del Caso $LIBRA, el Presidente no llega virgen a estas instancias porque hay mucho por explicar aún, después de haber revalidado con todas las de la Ley sus políticas y su rumbo en octubre del año pasado. La ciudadanía, que siempre es sabia, la ha dado la oportunidad de tener manejo en ambas Cámaras del Congreso, sobre todo dotándolo de más de un tercio de votos para gambetear cualquier instancia de juicio político y para que los opositores no le volteen los DNU. Así y todo, los números de diputados y senadores le resultan insuficientes –otra genialidad ciudadana– para que per se el mileísmo no pueda sacar las leyes sin apelar a las componendas políticas, tantas veces repudiadas por un Milei menos práctico. Como dicen las abuelas, “tuvo que hocicar” para conseguir los votos que lo encaminen a subir varios escalones ya bastante postergados.