Un DJ tucumano se presentará en uno de los festivales de electrónica más importantes del mundo

El evento no solo incluye presentaciones en vivo, sino también conferencias, demostraciones tecnológicas y espacios de networking, mostrando la dimensión cultural y profesional que ha adquirido la música electrónica en la región. DJ Titán, también conocido así, destacó la importancia de esta escena. “Hay un sentido de pertenencia enorme. La gente se involucra, no solo quienes tocan música sino también quienes forman parte de la industria”.