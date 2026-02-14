Un DJ tucumano se presentará en uno de los festivales de electrónica más importantes del mundo

El reconocido DJ, Gustavo Filgueira, se encuentra participando del Festival Ultra en Buenos Aires, uno de los eventos de música electrónica más importantes del mundo, que reúne a figuras internacionales y locales de la movida.
En diálogo con LA GACETA, el DJ tucumano contó su experiencia y cómo se prepara para cerrar uno de los escenarios del festival, organizado junto a la academia de música electrónica AR House y con el apoyo de Buenos Aires Dance (BAD).
“Ultra, hoy por hoy, es uno de los festivales más importantes del mundo. Estoy muy contento de formar parte, de cerrar un escenario en AR House y de volver a conectar con gente del rubro que no veía hace tiempo”, expresó Filgueira.
El evento no solo incluye presentaciones en vivo, sino también conferencias, demostraciones tecnológicas y espacios de networking, mostrando la dimensión cultural y profesional que ha adquirido la música electrónica en la región. DJ Titán, también conocido así, destacó la importancia de esta escena. “Hay un sentido de pertenencia enorme. La gente se involucra, no solo quienes tocan música sino también quienes forman parte de la industria”.
Sobre la estigmatización que a veces sufren las fiestas electrónicas, Filgueira fue claro: “Ya hay una demonización y una generalización injusta. Esto tiene que ver con las personas, no con el movimiento cultural. En cualquier evento con multitudes puede haber incidentes, no solo en la música electrónica”.
Finalmente, el DJ tucumano habló del disfrute personal que le genera su rol: “Estoy disfrutando todo el tiempo. Poder mostrar mi música en un festival internacional, organizar sets cortos, conectar con otros artistas… es un mimo enorme que hay que saber aprovechar”.