Circo Ánima llega a Tucumán con una propuesta que invita a viajar por los sentidos

La magia del Circo Ánima llega por primera vez a Tucumán el próximo viernes 27 de marzo en calle Catamarca 1116 (estacionamiento del hipermercado Carrefour) con el espectáculo “Abre tus alas”, a cargo de Flavio Mendoza. El show promete dos horas de una experiencia inmersiva que combina destrezas físicas, despliegue escenográfico y efectos sensoriales para que el público no solo observe la función, sino que la atraviese con todos los sentidos.
Con más de 35 artistas en escena, “Abre tus alas” narra la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. El espectáculo está pensado para que en cada número el espectador pueda vivir un viaje sensorial a través de efectos visuales que cautivan y acrobacias de alto nivel.
Durante la función, el público podrá percibir el viento y el frío en el rostro, una experiencia que despierta todos los sentidos y lo hace parte de la historia.
La carpa es importada de Italia, tiene formato cilíndrico de 46 metros de diámetro y una superficie de 1.661 metros cuadrados, con capacidad para 1.600 espectadores. Incluye un sector VIP con butacas y asientos de cuero calefaccionados.
En el plano técnico, el montaje se destaca por su despliegue con una plataforma hidráulica ubicada al fondo del escenario que puede elevarse, girar y colocarse en posición vertical. También cuenta con una pasarela giratoria en el frente para crear efectos visuales. Todo el predio estará señalizado y los puntos de evacuación establecidos de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
Del teatro al circo inmersivo
Circo Ánima es una empresa familiar impulsada por Flavio Mendoza, un destacado productor de teatro que supo dejar su impronta a lo largo de los años con espectáculos como “Stravaganza Water in Art”, “Mahatma” y “Siddharta” que cautivaron a un gran número de espectadores y establecieron nuevos estándares de excelencia en el teatro y la revista musical.
El reconocido productor y bailarín dio un paso más con la creación de “Abre tus alas” porque integra la mística del circo tradicional con recursos de última generación y una narrativa contemporánea.
El espectáculo propone un viaje sensorial e introspectivo que invita a la reflexión sobre la importancia de soltar lo que pesa dejando que la tempestad se lleve todo aquello que causa daño.