Circo Ánima llega a Tucumán con una propuesta que invita a viajar por los sentidos

La carpa es importada de Italia, tiene formato cilíndrico de 46 metros de diámetro y una superficie de 1.661 metros cuadrados, con capacidad para 1.600 espectadores. Incluye un sector VIP con butacas y asientos de cuero calefaccionados.

En el plano técnico, el montaje se destaca por su despliegue con una plataforma hidráulica ubicada al fondo del escenario que puede elevarse, girar y colocarse en posición vertical. También cuenta con una pasarela giratoria en el frente para crear efectos visuales. Todo el predio estará señalizado y los puntos de evacuación establecidos de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.