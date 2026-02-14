Día de los Enamorados: el amor protege, pero un engaño puede romper el corazón

El cardiólogo Luis Aguinaga suma más detalles: el síndrome del corazón roto es uno de los cuadros que más cuesta descifrar. Generalmente aparece tras un episodio de estrés emocional o físico intenso. Tiene síntomas similares a los de un infarto: dolor en el pecho, dificultad para respirar y alteraciones en el electrocardiograma. Sin embargo, a diferencia del ataque cardíaco clásico -producido por un coágulo que obstruye una arteria coronaria- en este caso las arterias están libres. Lo que ocurre es que el corazón queda dividido en dos: una parte se contrae normalmente, mientras que la otra permanece inmóvil, formando un balón. De allí provienen sus diferentes nombres: síndrome de Takotsubo, corazón roto o balonamiento apical.