La investigación abre nuevas puertas en la enfermedad arterial

Pero estos nuevos desarrollos obligan a revisar una idea arraigada durante siglos: la de pensar a las arterias como simples cañerías que se tapan con el paso del tiempo. Hoy sabemos que el proceso es mucho más complejo. Inflamación, inmunidad, biología celular y años de exposición a distintos factores confluyen en la enfermedad arterial. La investigación científica abre nuevas puertas y plantea preguntas que, hasta hace poco, parecían impensadas. Como tantas veces en la historia de la medicina, será el tiempo, y la ciencia, quien termine de responderlas para el bien de la humanidad toda aunque con seguridad provendrá de Occidente y/o EEUU.