13 de febrero: entre el Día del Soltero y la polémica por el “día de los infieles” en Tucumán

En la antesala de Día de San Valentín, el 13 de febrero volvió a instalarse en la conversación pública con una doble etiqueta que no pasó desapercibida: para algunos, el Día del Soltero; para otros, el llamado Día de los Infieles. En Tucumán, la jornada fue seguida de cerca por el programa Buen Día Verano, de LG Play, que registró opiniones encontradas y un fenómeno que crece al ritmo de las redes sociales.