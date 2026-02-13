13 de febrero: entre el Día del Soltero y la polémica por el “día de los infieles” en Tucumán

En la antesala de Día de San Valentín, el 13 de febrero volvió a instalarse en la conversación pública con una doble etiqueta que no pasó desapercibida: para algunos, el Día del Soltero; para otros, el llamado Día de los Infieles. En Tucumán, la jornada fue seguida de cerca por el programa Buen Día Verano, de LG Play, que registró opiniones encontradas y un fenómeno que crece al ritmo de las redes sociales.
Una reivindicación de la soltería
Según el informe difundido por LG Play, el 13 de febrero comenzó a consolidarse como una suerte de contrapunto al 14. Frente a la celebración romántica tradicional, surgió una fecha destinada a celebrar la independencia, el amor propio y la amistad.
En distintos puntos de la provincia, jóvenes —principalmente— aprovecharon la jornada para organizar salidas grupales, encuentros entre amigos o actividades recreativas. Lejos de vivirse como una “antesala obligada” del Día de los Enamorados, muchos lo resignificaron como una oportunidad para reafirmar que la felicidad no depende exclusivamente de una relación de pareja.
Las cámaras de LG Play registraron testimonios que apuntaron en esa dirección: “No estar en pareja no es estar incompleto”, fue una de las frases que más se repitió entre quienes eligieron celebrar la soltería sin presiones sociales.
La cara polémica: el “Día de los Infieles”
En paralelo, el 13 de febrero también circuló en redes como el “Día de los Infieles”, una denominación más controvertida que, según se debatió en foros digitales y fue consignado por LG Play, habría sido impulsada en parte por campañas vinculadas a plataformas de encuentros extramatrimoniales.
La lógica detrás de esta idea sugiere que la víspera de San Valentín sería un momento propicio para citas discretas, aprovechando el clima previo a la celebración romántica para minimizar sospechas. Esta lectura generó un fuerte rechazo en parte de la opinión pública tucumana, que expresó preocupación por la aparente normalización de la infidelidad, aunque sea en tono de broma o como fenómeno digital.
Redes, memes y consumo
LG Play también analizó el impacto mediático de la fecha. En redes sociales, el 13 de febrero se convirtió en tendencia con memes, debates y publicaciones que reflejaron tanto humor como críticas. La dualidad de sentidos —celebración de la soltería versus transgresión de la fidelidad— alimentó la viralización del tema.
En el plano comercial, algunos emprendimientos locales comenzaron a ofrecer promociones orientadas a personas solteras: descuentos en actividades recreativas, eventos sociales y propuestas grupales. En contraste, el denominado “Día de los Infieles” no tuvo una traducción visible en la oferta formal de negocios, dada su carácter polémico y clandestino.
Un espejo de las relaciones actuales
Más allá de la anécdota, el 13 de febrero expuso tensiones propias de las relaciones contemporáneas: la creciente aceptación de la soltería como elección válida y la persistencia de debates éticos en torno a la fidelidad y los acuerdos de pareja.
Mientras algunos defendieron la importancia de desestigmatizar la soltería, otros advirtieron sobre el riesgo de trivializar la traición bajo una etiqueta viral.
La fecha, que precede al Día de San Valentín, parece haber encontrado un lugar propio en el calendario social. Y si algo dejó en claro este 13 de febrero es que las formas de entender el amor, la libertad y el compromiso están en permanente transformación.