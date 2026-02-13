Del “para siempre” al “si no me gusta, me voy”: cómo cambiaron los vínculos en Tucumán

Con las vidrieras del microcentro llenas de corazones y promociones por el Día de San Valentín, la fecha invita a algo más que al regalo o la salida romántica. Invita a pensar los vínculos. ¿Qué buscamos cuando nos relacionamos? ¿Por qué sufrimos tanto por amor? ¿Y por qué, al mismo tiempo, tenemos tanto miedo a sufrir? Para la psicóloga tucumana Carmina Varela (MP 1.213), la respuesta está atravesada por un cambio generacional profundo y por el impacto que las redes sociales tienen en la manera de vincularnos. “Hay hoy tanto miedo a sufrir que la gente no se anima a apostar a una relación y a enamorarse”, advierte la profesional a LA GACETA.