Copa Davis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre y volverá a jugar como local tras dos años y medio

Este cruce representa el primer paso hacia la recuperación para el ciclo de Javier Frana como capitán. Además, será su estreno oficial en casa. Desde que asumió el cargo, Frana debió conducir al equipo en condiciones visitantes o neutrales, incluyendo las series en Noruega y Países Bajos, las etapas de las Finales en Bolonia y Málaga, y la reciente caída en Corea del Sur. La última vez que el representativo albiceleste disputó una serie en el país bajo este formato fue en febrero de 2024, cuando se venció a Kazajistán en Rosario. Aquel duelo todavía correspondía a la gestión de Guillermo Coria.