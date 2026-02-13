Copa Davis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre y volverá a jugar como local tras dos años y medio
El equipo capitaneado por Javier Frana buscará el pase a los Qualifiers 2027 ante un rival que no cuenta con tenistas en el Top 100 del ránking mundial. La serie, correspondiente al Grupo Mundial I, marcará el fin de una extensa racha de cruces en territorio extranjero.
La Selección Argentina de tenis volverá a presentarse ante su público luego de un largo período. El sorteo de la Copa Davis realizado este jueves por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres determinó que el conjunto nacional deba enfrentar a Turquía el próximo 18 y 19 de septiembre (o 19 y 20, según se confirme), en una sede que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) definirá en las próximas semanas.
Este cruce representa el primer paso hacia la recuperación para el ciclo de Javier Frana como capitán. Además, será su estreno oficial en casa. Desde que asumió el cargo, Frana debió conducir al equipo en condiciones visitantes o neutrales, incluyendo las series en Noruega y Países Bajos, las etapas de las Finales en Bolonia y Málaga, y la reciente caída en Corea del Sur. La última vez que el representativo albiceleste disputó una serie en el país bajo este formato fue en febrero de 2024, cuando se venció a Kazajistán en Rosario. Aquel duelo todavía correspondía a la gestión de Guillermo Coria.
El presente del equipo argentino obliga a obtener un triunfo contundente para recuperar terreno en la competencia. Tras la ajustada derrota por 3-2 sufrida en Busan ante los coreanos a principios de este mes, Argentina quedó fuera de la pelea por el título de 2026. Ahora, el objetivo inmediato es vencer a los turcos para acceder a los Qualifiers de 2027, instancia que permite volver a soñar con el trofeo más importante del tenis por equipos.
En términos de jerarquía, el sorteo resultó favorable para los intereses nacionales. Turquía, capitaneada por Erhan Oral, ocupa actualmente el puesto 33 del ranking de naciones y no dispone de jugadores dentro del Top 100 del ranking ATP, ni en singles ni en dobles. Su principal figura es Mert Alkaya, ubicado en el puesto 375 del escalafón individual. El equipo turco viene de dar la sorpresa al superar como visitante a Eslovenia, pero se encuentra varios escalones por debajo del potencial argentino, que ostenta el décimo lugar del mundo y cuenta con múltiples opciones de primer nivel como Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
El historial entre ambos países es casi inexistente, con un único antecedente que data de 1964. En aquella oportunidad, Argentina se impuso por 5-0 en Estambul con las actuaciones de Eduardo Soriano y Roberto Aubone. Al tratarse de un registro previo a 1970, el derecho de elegir la localía debió definirse nuevamente por sorteo, beneficiando esta vez al equipo de Frana.