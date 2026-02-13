Secciones
Seguridad

Asesinaron por la espalda a un joven de 20 años en la zona de "El Sifón"

Joaquín Alejandro Romano circulaba en motocicleta junto a dos acompañantes cuando fue interceptado por otro vehículo desde el cual abrieron fuego.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Hace 2 Hs

Un joven de 20 años, identificado como Joaquín Alejandro Romano, fue asesinado el jueves por la noche de un disparo en la espalda mientras circulaba en motocicleta por el barrio Juan Pablo II.

El violento episodio ocurrió cerca de las 23.30 en la calle Lucas Córdoba al 1.700, en la zona conocida popularmente como "El Sifón". Según las primeras averiguaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF), Romano se desplazaba en una moto junto a otros dos acompañantes cuando fueron interceptados por un segundo rodado.

En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, los ocupantes del otro vehículo efectuaron varias detonaciones contra el grupo.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en la humanidad de la víctima, precisamente en la "región posterior dorsal del lado derecho". A raíz de la gravedad de la herida, el joven cayó sobre el asfalto a los pocos metros del lugar del ataque.

Romano fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia a la guardia del hospital Avellaneda. Sin embargo, a pesar de la rapidez del operativo, los profesionales de la salud confirmaron que el joven ingresó al nosocomio "sin signos vitales".

Intervención judicial y peritajes

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la dirección del fiscal Carlos Sale. Tanto el titular de la fiscalía como el funcionario Eduardo Ricciuti se apersonaron en la escena del crimen durante la madrugada para supervisar las actuaciones iniciales.

Por disposición de las autoridades judiciales, se solicitó la presencia de las diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Los peritos trabajaron intensamente en el lugar realizando el "levantamiento de muestras biológicas y evidencias balísticas".

Hasta el momento no se reportaron detenciones. Los investigadores se encuentran abocados a identificar a los autores materiales del ataque y a determinar el móvil del crimen.

