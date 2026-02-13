¿Qué hacer si suspenden o cancelan tu vuelo?

¿Qué hacer si me cancelan un vuelo?

El primer paso que corresponde al transportador es hacer las gestiones a su cargo para reubicar a los pasajeros a los cuales la cancelación les implique la pérdida de un vuelo de conexión. También se incluirá a los pasajeros en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador para su destino o se endosará el contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero.