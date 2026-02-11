Secciones
Números de Oro de LA GACETA: ¡tres ganadores se repartieron el pozo de $6.000.000!

Con la tarjeta que se entrega junto al diario cada viernes, los lectores ya pueden participar por un nuevo pozo de $3.000.000, que se duplica si la tarjeta cuenta con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”.

Hace 21 Min

La semana número 20 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, dejó tres nuevas historias de alegría en la provincia. En esta edición se presentaron tres tarjetas ganadoras, por lo que el pozo acumulado de $6.000.000 fue repartido y cada uno de los participantes recibió $2.000.000.

Entre los ganadores se encuentra Angélica del Carmen Banegas, jubilada y participante del entretenimiento desde hace muchos años, quien celebró su primer premio. Con el dinero planea concretar un viaje familiar pendiente.

También resultó ganador Carlos Oscar Arrieta, chofer, que tras participar durante largo tiempo obtuvo su primera alegría con Números de Oro. El premio será destinado a realizar mejoras en su hogar.

El tercer ganador fue Pedro Gustavo Soria, ingeniero y trabajador de la administración pública, quien utilizará el dinero para realizar arreglos en su vivienda, un proyecto que venía postergando.

Con la tarjeta que se entrega junto al diario cada viernes, los lectores ya pueden participar por un nuevo pozo de $3.000.000, que se duplica a $6.000.000 si la tarjeta cuenta con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”.

Una vez más, Números de Oro reafirma su lugar como uno de los entretenimientos más esperados por los lectores de LA GACETA, transformando cada semana la ilusión en historias reales.

Temas Números de Oro de LA GACETA
