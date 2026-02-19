Del mar al campo: tecnología sustentable y rentable al servicio del productor

La sustentabilidad es un eje central de nuestra visión. La mayoría de nuestras tecnologías tienen su origen en recursos naturales del mar, una fuente renovable que nos permite crear soluciones eficientes, respetuosas con el medio ambiente y alineadas con los desafíos actuales de la producción. Cuidar el suelo, potenciar la productividad y preservar los recursos naturales forman parte de nuestro compromiso.