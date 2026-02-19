Secciones
Del mar al campo: tecnología sustentable y rentable al servicio del productor

Del mar al campo: tecnología sustentable y rentable al servicio del productor
En TIMAC AGRO estamos convencidos que producir más y mejor solo es posible cuando el conocimiento, la tecnología y la cercanía con el productor trabajan de manera integrada. Por eso, nuestro compromiso va mucho más allá de ofrecer productos: acompañamos, asesoramos y desarrollamos soluciones a medida, pensadas para cada sistema productivo y cada realidad del campo.

Somos la única empresa del sector con más de 100 asesores técnicos a campo, profesionales altamente capacitados en nutrición vegetal que recorren diariamente todas las regiones productivas del país. Este equipo es el corazón de nuestro diferencial: presencia constante, escucha activa y diagnóstico preciso, porque en el agro no existen recetas universales: cada suelo, cada ambiente y cada cultivo requieren una estrategia específica.

Nuestra propuesta se apoya en el desarrollo de productos de excelencia con tecnologías patentadas, resultado de una fuerte inversión en investigación, innovación y experiencia técnica. Diseñamos soluciones que maximizan la eficiencia productiva, mejoran los rendimientos y optimizan el uso de los recursos, siempre desde una mirada integral del sistema.

La sustentabilidad es un eje central de nuestra visión. La mayoría de nuestras tecnologías tienen su origen en recursos naturales del mar, una fuente renovable que nos permite crear soluciones eficientes, respetuosas con el medio ambiente y alineadas con los desafíos actuales de la producción. Cuidar el suelo, potenciar la productividad y preservar los recursos naturales forman parte de nuestro compromiso.

En TIMAC AGRO combinamos ciencia, tecnología y naturaleza para acompañar al productor hoy y proyectar el agro del mañana. Transformando el conocimiento en resultados concretos y rentables.

Una jornada para compartir conocimiento

El pasado 9 de febrero realizamos un encuentro junto a nuestros referentes productivos de NOA donde compartimos una jornada de intercambio técnico centrada en dos ejes clave para la campaña de poroto:

- Bioestimulación: Estrategias para lograr un cultivo de poroto exitoso.

- Manejo de malezas: últimos ajustes para una campaña eficiente.

Estas instancias de trabajo conjunto refuerzan nuestro compromiso con el productor, promoviendo el diálogo técnico, la actualización profesional y la construcción colaborativa de soluciones para los desafíos del campo.

