Ataque a un joven en Tafí del Valle: tres sospechos se presentaron ante la Justicia y dieron su versión sobre la pelea

Avanza la investigación por el ataque ocurrido el pasado 29 de enero a la salida de un boliche de Tafí del Valle. Esta mañana, tres jóvenes señalados como presuntos agresores de Patricio Ledezma se presentaron de manera espontánea ante la Justicia en Monteros para ponerse a disposición del fiscal Gerardo Salas, declarar y aportar su versión de los hechos.
Se trata de Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y Santiago Fernández, este último hasta ahora no mencionado en la causa. Los tres llegaron acompañados por sus defensores: Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate -quienes representan a Iturbe- y la doctora Paula Morales Soria, abogada de los otros dos jóvenes.
La versión de los acusados
Según explicó el periodista de LA GACETA Gustavo Rodríguez, en Buen día verano, de acuerdo con lo expuesto por las defensas, los jóvenes sostienen que el denunciante, Patricio Ledezma, habría sido el principal responsable del conflicto. Indicaron que existió un incidente previo dentro del boliche y que, al salir, Ledezma los habría insultado y provocado.
En particular, se puso énfasis en el conflicto entre Ledezma e Iturbe dentro del local bailable. Según la defensa, el joven “lo agredió e incluso lo lesionó”, postura respaldada por testigos que acompañan la presentación.
Por su parte, el representante legal de Ledezma, José María Molina, expresó sorpresa ante esta nueva versión y señaló que le llamó la atención no haber sido convocado por la fiscalía al momento de las declaraciones para poder realizar repreguntas o aclaraciones. De todos modos, aclaró que no se trataría de una irregularidad procesal, sino posiblemente de una estrategia de la defensa para evitar la presencia del querellante durante la presentación.
Hasta el momento, lo único confirmado es que hubo una pelea dentro del boliche y otra en sus inmediaciones. Mientras la fiscalía y el denunciante sostienen que Ledezma fue atacado por varias personas en las afueras del local, los defensores de los jóvenes aseguran que se trató de “una pelea normal, como ocurre en cualquier salida de boliche”, una interpretación que generó polémica por la supuesta naturalización de la violencia.