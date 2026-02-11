Verónica “C-cuatra” Ruiz, la tucumana que quiere ser campeona mundial en México

Preparación mental y física

Si algo cambió en este desafío fue la dimensión del trabajo. No sólo en lo físico, sino también en lo mental. “Estoy trabajando con psicólogos deportivos. Es algo muy emocionante, es lo que todo boxeador sueña. Cuando la gente me para en la calle y me dice que me admira, que es lo que todos soñamos, te das cuenta de la magnitud. Hay que manejar las emociones para que no jueguen en contra”, explica.