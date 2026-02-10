Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, se prepara para su debut en el esquí alpino olímpico

Ya en las semanas previas a estos Juegos Olímpicos ha difundido en sus redes sociales imágenes de su hijo compitiendo en el circuito de la Copa del Mundo, pero en los últimos días su Instagram se ha puesto en "modo olímpico" y ella en "modo mamá orgullosa", compartiendo fotos, artículos de prensa y todo lo que rodea a la esperada participación del único representante masculino de Argentina en el esquí alpino de esta edición.