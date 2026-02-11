Diego Flores, cerca de regresar al fútbol argentino: ¿a qué equipo dirigirá?

Diego Flores está muy cerca de regresar al país. El entrenador es el principal apuntado por Instituto de Córdoba tras la sorpresiva salida de Daniel Oldrá, quien dejó su cargo luego de las dos derrotas iniciales en el torneo Apertura 2026.
La dirigencia cordobesa activó una búsqueda contrarreloj y las negociaciones con Flores avanzaron con rapidez. La intención es cerrar el acuerdo en las próximas horas para que pueda estar al frente del equipo este domingo, cuando Instituto reciba a Central Córdoba en el estadio Juan Domingo Perón.
Antes de avanzar decididamente por Flores, en Alta Córdoba había sonado con fuerza el nombre de Omar De Felippe. Sin embargo, por cuestiones personales del DT, esa posibilidad quedó descartada y el foco se posó definitivamente en el excolaborador de Marcelo Bielsa.
El posible arribo de Flores marca su vuelta al fútbol argentino tras un 2025 en el que tuvo un breve paso por el Maccabi Haifa. Su última experiencia local fue en 2025 al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde dirigió apenas 90 días. En el “Lobo” estuvo al mando en 13 encuentros, con un balance de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. Su ciclo se cerró tras la eliminación en Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario.
Ahora, el desafío será distinto. Instituto necesita recuperar estabilidad después de un arranque adverso y volver a construir confianza en la máxima categoría. Flores, identificado con una propuesta de juego intensa y de fuerte impronta táctica (heredada de su etapa junto a Bielsa), tendrá la misión de revertir el clima y encaminar a la "Gloria" en el torneo.