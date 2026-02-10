Teo Gutiérrez lanzó un picante mensaje en Instagram para los delanteros de River Plate

El clima en River quedó espeso después del 1-4 ante Tigre del fin de semana y cualquier chispa amenaza con transformarse en incendio. En ese contexto, una historia de Instagram publicada a cientos de kilómetros volvió a poner el foco sobre los atacantes del equipo.
El autor fue Teófilo Gutiérrez. El delantero colombiano, hoy en Junior de Barranquilla y siempre atento a la actualidad del club que marcó su carrera en Argentina, subió una imagen de un viejo festejo con la banda roja. A la foto le agregó un corazón, una pelota y dos palabras que retumbaron entre los hinchas. “Parece fácil”, escribió.
La publicación se viralizó rápidamente. Muchos la leyeron como una comparación directa con el presente del equipo, golpeado por la falta de eficacia en el área rival. Los números explican parte del malestar: Facundo Colidio arrastra una larga racha sin convertir, Maximiliano Salas también suma encuentros sin gritos y Sebastián Driussi, que tampoco venía encontrando el arco, ahora está afuera por lesión.
La preocupación es mayor porque en el actual torneo los tantos llegaron desde otros sectores de la cancha. Juan Fernando Quintero aportó un doblete frente a Gimnasia, Gonzalo Montiel marcó ante Barracas Central y el último fue de Lautaro Rivero contra Tigre. Los delanteros, por ahora, miran.
Teo conoce ese peso. Entre 2013 y 2015 disputó 70 partidos con la camiseta millonaria, convirtió 28 goles y dio ocho asistencias. Fue parte de un ciclo ganador que levantó el Torneo Final, la Sudamericana, la Recopa y la Libertadores. Su figura quedó asociada a momentos decisivos y a una personalidad frontal que, incluso a la distancia, sigue generando repercusiones.
No es la primera vez que opina sobre el presente. Semanas atrás había sugerido que al plantel actual le mostraran videos de aquella etapa para entender la manera en que competía el equipo. Ahora eligió una vía más breve y mucho más filosa.