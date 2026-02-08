Tigre hizo fiesta en el Monumental: goleó a River, bailó en el vestuario y quedó como único líder

Uno de los protagonistas más observados fue Gonzalo "Pity" Martínez. Identificado históricamente con River y autor de goles inolvidables con la "banda", el "Pity" festejó con furia junto a sus actuales compañeros del "Matador". Su participación activa y desinhibida en los festejos fue uno de los puntos que más ruido generó en el mundo River y en la prensa deportiva.