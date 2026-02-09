Esta hierba ayuda a potenciar la memoria: ¿cómo consumirla?

Un estudio publicado en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology encontró que el aceite de romero puede mejorar la calidad de la memoria en adultos sanos. Los investigadores atribuyen este descubrimiento a los compuestos bioactivos del romero, como el ácido rosmarínico y los antioxidantes, que tienen propiedades neuroprotectivas y pueden estimular la función cognitiva.
Además, se ha demostrado que el romero puede aumentar la concentración y la alerta mental. Un estudio realizado por la Northumbria, en el Reino Unido, demostró que la inhalación del aroma de la hierba mejora el rendimiento cognitivo en tareas que requieren atención y velocidad mental.
¿Cómo consumir romero para potenciar la memoria?
Es importante tener en cuenta que aunque el romero es seguro para la mayoría de personas, si se consume en grandes cantidades, algunos individuos pueden experimentar efectos secundarios como irritación estomacal o reacciones alérgicas. Siempre consulten con un médico antes de consumir cualquier cosa.
Infusión de romero: Agrega unas cuantas ramitas frescas o secas a una taza de agua caliente y déjalo reposar durante unos minutos. Esta infusión puede consumirse caliente o frío.
Aceite esencial de romero: Puede difundirse en el aire mediante un difusor de aromaterapia para inhalar sus beneficios o puede diluirse y aplicarse en la piel.
Suplementos de romero: Lo podés conseguir en forma de cápsulas o extractos líquidos para consumirlos como complemento alimenticio.