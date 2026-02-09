Secciones
SociedadSalud

Esta hierba ayuda a potenciar la memoria: ¿cómo consumirla?

Se usa para cocinar pero también sirve para el funcionamiento de la mente.

Esta hierba ayuda a potenciar la memoria: ¿cómo consumirla?
Hace 24 Min

El romero tiene un lugar importante en la medicina natural por sus múltiples beneficios para la salud. Más allá de su aroma y su gran uso en la cocina, esta hierba aromática logra darle a la mente y a la memoria un gran impulso, según sugieren estudios científicos. 

Un estudio publicado en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology encontró que el aceite de romero puede mejorar la calidad de la memoria en adultos sanos. Los investigadores atribuyen este descubrimiento a los compuestos bioactivos del romero, como el ácido rosmarínico y los antioxidantes, que tienen propiedades neuroprotectivas y pueden estimular la función cognitiva.

Además, se ha demostrado que el romero puede aumentar la concentración y la alerta mental. Un estudio realizado por la Northumbria, en el Reino Unido, demostró que la inhalación del aroma de la hierba mejora el rendimiento cognitivo en tareas que requieren atención y velocidad mental.

Esta hierba ayuda a potenciar la memoria: ¿cómo consumirla?

¿Cómo consumir romero para potenciar la memoria?

Es importante tener en cuenta que aunque el romero es seguro para la mayoría de personas, si se consume en grandes cantidades, algunos individuos pueden experimentar efectos secundarios como irritación estomacal o reacciones alérgicas. Siempre consulten con un médico antes de consumir cualquier cosa.  

Infusión de romero: Agrega unas cuantas ramitas frescas o secas a una taza de agua caliente y déjalo reposar durante unos minutos. Esta infusión puede consumirse caliente o frío.

Aceite esencial de romero: Puede difundirse en el aire mediante un difusor de aromaterapia para inhalar sus beneficios o puede diluirse y aplicarse en la piel.

Suplementos de romero: Lo podés conseguir en forma de cápsulas o extractos líquidos para consumirlos como complemento alimenticio.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vientre plano en minutos: el secreto de esta infusión casera que puedes preparar hoy mismo

Vientre plano en minutos: el secreto de esta infusión casera que puedes preparar hoy mismo

El síntoma silencioso que muchos confunden con el paso del tiempo y podría ser señal de demencia

El síntoma silencioso que muchos confunden con el paso del tiempo y podría ser señal de demencia

Adiós al dolor de rodillas y manos: descubrí la infusión que desinflama y alivia la rigidez

Adiós al dolor de rodillas y manos: descubrí la infusión que desinflama y alivia la rigidez

Primer trasplante de cara del mundo con donante por eutanasia: cómo fue la operación y por qué es histórica

Primer trasplante de cara del mundo con donante por eutanasia: cómo fue la operación y por qué es histórica

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

Cómo armar un desayuno equilibrado y saludable, según expertos de Harvard

Lo más popular
Carta a los jueces ante quienes litigo
1

Carta a los jueces ante quienes litigo

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos
2

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria
3

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Cuando el esfuerzo vence a la adversidad
4

Cuando el esfuerzo vence a la adversidad

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular
5

Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

Se difunde la inflación con el viejo termómetro
6

Se difunde la inflación con el viejo termómetro

Más Noticias
Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Carta a los jueces ante quienes litigo

Carta a los jueces ante quienes litigo

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

Comentarios