Vientre plano en minutos: el secreto de esta infusión casera que puedes preparar hoy mismo

Incorporar la salvia en forma de infusión a tu rutina diaria puede ser una excelente manera de mejorar tu salud digestiva.

Hace 2 Hs

Uno de los problemas más comunes que afecta a muchas personas es la inflamación abdominal, acompañada a veces de molestias estomacales y niveles elevados de colesterol, factores que pueden predisponer a diversas enfermedades como la diabetes y las cardiovasculares. Por eso, cuidar nuestra salud y adoptar medidas preventivas es crucial para evitar complicaciones futuras. Una opción natural y efectiva recomendada por expertos es una infusión que no solo ayuda a reducir el colesterol en sangre, sino que también combate la hinchazón abdominal y reduce el estrés.

Causas comunes de la inflamación abdominal

La inflamación del abdomen puede ser causada por múltiples factores, incluyendo el consumo excesivo de alimentos, acumulación de gases, intolerancia a la lactosa y el aumento de peso. Estos factores pueden alterar los niveles de colesterol, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros trastornos de salud.

La importancia de la salud digestiva y el colesterol

Mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico regularmente y complementar con infusiones naturales puede ser clave para mantener el colesterol en niveles saludables y aliviar la inflamación abdominal.

La salvia: propiedades y beneficios

La salvia es una planta ampliamente reconocida en la medicina natural por sus poderosas propiedades. No solo ayuda a desinflamar el abdomen y combatir la diarrea, sino que también contribuye a regular los niveles de colesterol. 

Además, es conocida por sus efectos calmantes y su capacidad para aliviar cólicos menstruales, siendo un aliado efectivo en programas de pérdida de peso gracias a su capacidad saciante.

Cómo preparar la Infusión de salvia

Para aprovechar al máximo los beneficios de la salvia, sigue estos sencillos pasos para preparar una infusión:

Ingredientes:

5-6 hojas de salvia fresca o seca.

1 taza de agua.

Preparación:

Hierve el agua en una olla.

Una vez que el agua alcance el punto de ebullición, añade las hojas de salvia.

Deja hervir durante aproximadamente 15 minutos para que los componentes activos de la salvia se liberen completamente en el agua.

Consumo:

Retira del fuego y deja reposar la infusión unos minutos.

Cuela y sirve en una taza.

Puedes consumir esta infusión después de cada comida para aprovechar sus efectos beneficiosos en la digestión, el colesterol y la reducción de la inflamación abdominal.

