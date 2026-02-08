Secciones
Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 8 de febrero

El próximo sorteo será el 15 de febrero, con cartón celeste.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
El sorteo Tuqui 10 N° 164, realizado este domingo 1 de febrero, dejó vacante el pozo millonario de más de $252 millones, mientras que el Seguro Sale tuvo dos ganadores de San Miguel de Tucumán y uno de Yerba Buena. El próximo sorteo será el 16 de febrero, con cartón celeste.

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo 8 de febrero el sorteo N° 164 del Tuqui 10, uno de los juegos más populares de Tucumán. En esta oportunidad, el pozo principal no tuvo ganadores, por lo que el monto acumulado seguirá creciendo de cara al próximo sorteo.

Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 1 de febrero

Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 1 de febrero

El pozo millonario, que ascendía a $252.627.422,72, quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los diez números. Los números sorteados fueron: 02 – 05 – 06 – 10 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 22. 

El "Seguro Sale" cuatro nuevos ganadores que se llevaron el premio de casi $12.000.000. Los afortunados fueron dos vecinos de San Miguel de Tucumán, y uno de Yerba Buena. Mientras que en las categorías de premios extras se registraron 10 ganadores de $500.000, cuatro de $150.000 y un tucumano que se llevó $300.000.

Tuqui 10: los resultados del sorteo del domingo 8 de febrero

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

