Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 8 de febrero

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo 8 de febrero el sorteo N° 164 del Tuqui 10, uno de los juegos más populares de Tucumán. En esta oportunidad, el pozo principal no tuvo ganadores, por lo que el monto acumulado seguirá creciendo de cara al próximo sorteo.
El pozo millonario, que ascendía a $252.627.422,72, quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los diez números. Los números sorteados fueron: 02 – 05 – 06 – 10 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 22.
El "Seguro Sale" cuatro nuevos ganadores que se llevaron el premio de casi $12.000.000. Los afortunados fueron dos vecinos de San Miguel de Tucumán, y uno de Yerba Buena. Mientras que en las categorías de premios extras se registraron 10 ganadores de $500.000, cuatro de $150.000 y un tucumano que se llevó $300.000.
Cómo se juega al Tuqui 10
El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.
El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.
El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.