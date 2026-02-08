Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 8 de febrero

El "Seguro Sale" cuatro nuevos ganadores que se llevaron el premio de casi $12.000.000. Los afortunados fueron dos vecinos de San Miguel de Tucumán, y uno de Yerba Buena. Mientras que en las categorías de premios extras se registraron 10 ganadores de $500.000, cuatro de $150.000 y un tucumano que se llevó $300.000.