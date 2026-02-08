Leonel Flores podría debutar ante Vélez: el joven delantero que se ganó su lugar en Boca

Más allá de los números, mostró carácter en los momentos decisivos. En el Torneo Proyección Clausura apareció cuando más se lo necesitaba: convirtió el único gol en los octavos de final ante Lanús, marcó en el alargue de la final frente a Gimnasia y luego anotó su penal en la tanda que le dio el título a Boca. Un resumen perfecto de su perfil competitivo.